Umieszczenie w więzieniu bardzo ciężko chorej osoby, która wymaga stałej i poważnej opieki lekarskiej, jest jednoznaczne z wyrokiem śmierci - tak prezes PiS Jarosław Kaczyński skomentował wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie posła PiS Zbigniewa Ziobry.

Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro / Przemysław Piątkowski / PAP

W czwartek sejmowa komisja regulaminowa rozpatrzy wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie posła PiS Zbigniewa Ziobry.

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i przywłaszczenie ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński skomentował sprawę, twierdząc, że zarzuty wobec Ziobry nie mają podstaw prawnych, a aresztowanie ciężko chorego posła byłoby równoznaczne z wyrokiem śmierci.

Kaczyński nie wie, gdzie obecnie przebywa Ziobro i podkreśla, że każdy ma prawo bronić swojego życia.

Ziobro poinformował, że złożył zawiadomienie o przestępstwie przeciwko ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi, zarzucając mu poświadczenie nieprawdy we wniosku o uchylenie immunitetu.

W czwartek sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich ma rozpatrzyć wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie posła PiS Zbigniewa Ziobry. Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z funduszu.

"Chodzi o życie"

Sprawę skomentował we wtorek Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem zarzuty kierowane pod adresem b. ministra sprawiedliwości "nie mają nic wspólnego z prawem karnym". Według niego ktoś, kto żąda aresztowania "bardzo ciężko chorego człowieka, któremu zagraża po prostu śmierć, żąda jego uwięzienia, sam jest przestępcą".

Pytany, czy Ziobro, który prawdopodobnie nadal przebywa na Węgrzech, powinien wrócić do Polski, odpowiedział pytająco: "po to, żeby go w istocie zamordowano"?

Dopytywany, kto miałby Ziobrę zamordować, Kaczyński stwierdził, że umieszczenie w więzieniu bardzo ciężko chorej osoby, która wymaga stałej i poważnej opieki lekarskiej "jest jednoznaczne z wyrokiem śmierci".

Kaczyński podkreślił, że nie wie, gdzie obecnie przebywa Ziobro i zaznaczył, że każdy "ma prawo bronić swojego życia". W tym wypadku chodzi o życie - dodał.

Ziobro: Wniosek nieskuteczny

We wtorek rano Zbigniew Ziobro na platformie X poinformował, że złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

"Wniosek Prokuratora Krajowego o uchyleniu mi immunitetu podpisała inna osoba. Min. Żurek, wysyłając go do Sejmu, poświadczył nieprawdę. Złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Żurka, a także przez prok. Piotra Woźniaka, który podpisał nie swój dokument. Taki wniosek jest nieskuteczny na mocy prawa i nie powinien być rozpatrywany" - stwierdził Ziobro.