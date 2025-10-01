Jest oświadczenie radnych wykluczonych z klubu PiS w sejmiku woj. dolnośląskiego. Według nich do konfliktu w klubie doprowadziły względy ambicjonalne, a decyzję o ich wykluczeniu podjęto na podstawie "jednostronnej i nieprawdziwej relacji" złożonej władzom partii. Teraz radni chcą przedstawić swą relację prezesowi PiS.

Szef PiS Jarosław Kaczyński wykluczył z klubu radnych swego ugrupowania w sejmiku woj. dolnośląskim siedem osób : Magdalenę Brodowską, Przemysława Czarneckiego, Łukasza Lacha, Marcina Krzyżanowskiego, Pawła Kurę, Krzysztofa Mroza i Ewelinę Szydłowską-Kędzierę. Tym samym w liczącym wcześniej trzynaścioro radnych klubie PiS pozostało sześć osób.

Wykluczeni radni wydali oświadczenie. Na swoim profilu opublikowała je radna Szydłowska-Kędziera. Napisali m.in., że o konflikcie w klubie radnych PiS zadecydowały względy ambicjonalne.

Konflikt i podział

"Niestety część polityków i działaczy, którzy wielokrotnie przedkładali własne ambicje nad dobro naszej formacji, doprowadziła w klubie Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Dolnośląskiego najpierw do ostrego konfliktu, a następnie do podziału" - oświadczyli wykluczeni radni. Według nich, "decyzja o wykluczeniu została podjęta na podstawie jednostronnej i nieprawdziwej relacji zdarzeń, co uniemożliwiło władzom krajowym poznanie faktycznego obrazu sytuacji".

Radni podkreślili, że ich priorytetem "pozostaje możliwość przedstawienia rzeczywistej sytuacji w dolnośląskich strukturach Prawa i Sprawiedliwości" prezesowi Kaczyńskiemu. "Wierzymy, że dzięki jego wsparciu będziemy mogli powrócić do pracy w ramach formacji, z którą wszyscy się identyfikujemy" - oświadczyli.

Układ sił bez zmian

Decyzja prezesa PiS nie wpłynęła na zmianę układu sił w sejmiku województwa. Koalicja Obywatelska ma 16 radnych i razem z Polskim Stronnictwem Ludowym i Bezpartyjnymi Samorządowcami (5 radnych) tworzy koalicję. Obecnie 6 radnych tworzy klub Prawa i Sprawiedliwości, a 9 radnych (w tym 7 wykluczonych z PiS) ma status niezrzeszonych.