Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu IBRiS dla Onetu. Na partię Donalda Tuska chce głosować 31,5 proc. badanych. Co ciekawe, w tym badaniu tylko jeden z obecnych koalicjantów KO przekracza próg wyborczy, a pozostali nie wchodzą do Sejmu.

Premier Donald Tusk / Radek Pietruszka / PAP

Z sondażu dla Onetu wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na 31,5 proc. poparcia (o 1 pkt proc. więcej w porównaniu z poprzednim pomiarem). Głos na Prawo i Sprawiedliwość deklaruje 27,6 proc. uczestników badania (wzrost o 0,3 pkt proc.).

Trzecie miejsce na sondażowym podium zajmuje Konfederacja z wynikiem 14,1 proc. (bez zmian). Za nią jest Konfederacja Korony Polskiej z poparciem na poziomie 7,3 proc. (+1,2 pkt proc.).

Lewica jest ostatnią partią, która przekracza próg wyborczy. Może liczyć na 7 proc. poparcia (-0,1 pkt proc.).

Oni pożegnają się z Sejmem?

Progu wyborczego nie przekracza Polskie Stronnictwo Ludowe z 3,9 proc. (-0,7 pkt proc.), Partia Razem z 3,6 proc. (+0,7 pkt proc.), a także Polska 2050 z 0,7 proc. (-0,9 pkt proc.).

Z sondażu wynika, że udział w wyborach rozważa nawet 59,3 proc. ankietowanych. O oddaniu głosu "zdecydowanie tak" mówiło 45,7 proc. ankietowanych, a "raczej tak" 13,6 proc.

Wariant "raczej nie" wybrało 19,8 proc. badanych, a "zdecydowanie nie" kolejne 14,2 proc. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 3 proc. osób.

"KO zassała poparcie sojuszników"

Koalicja Obywatelska mocno osłabiła swoich sojuszników i zassała ich poparcie - tak wyniki badania komentuje w rozmowie z Onetem prof. Antoni Dudek. W przypadku PiS jest odwrotnie. Oni mają armię umiarkowanie sojuszniczą w postaci Konfederacji, która z nich wysysa zapasy - dodaje politolog.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 14-15 listopada 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

