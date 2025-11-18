Ponad połowa Polaków nie chce, by Włodzimierz Czarzasty został marszałkiem Sejmu - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster. Przeciwko politykowi Nowej Lewicy na tym stanowisku opowiedziało się 55 proc. ankietowanych, podczas gdy 45 proc. badanych popiera jego kandydaturę.

Na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Sejmu posłowie wybiorą w głosowaniu nowego marszałka izby.

Zgodnie z umową koalicyjną ma nim zostać obecny wicemarszałek, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Z najnowszego sondażu wynika jednak, że ponad połowa Polaków nie chce, by Włodzimierz Czarzasty został marszałkiem Sejmu.

Dotychczasowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał w zeszły czwartek rezygnację z tej funkcji. Jest to wypełnienie umowy koalicyjnej, w myśl której w drugiej połowie kadencji na fotelu marszałka ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty.

Do zmiany na tym stanowisku dojdzie na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Sejmu. Wybór marszałka Sejmu następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Posłowie KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL potwierdzają poparcie dla kandydatury współprzewodniczącego Nowej Lewicy, podkreślając, że "umów należy dotrzymywać". Sprzeciw wobec jego kandydatury zapowiedzieli posłowie PiS, Konfederacji i Razem.

Polacy zabrali głos

Tymczasem - jak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" - ponad połowa Polaków nie chce, by Włodzimierz Czarzasty został marszałkiem Sejmu.

Wyniki badania są jednoznaczne - większość ankietowanych (55 proc.) jest przeciwna politykowi Nowej Lewicy na tym stanowisku; 45 proc. chce, by pokierował on pracami Sejmu.

Poparcie dla Lewicy jest niskie, a wiele osób może nie rozumieć, dlaczego Szymon Hołownia przestał być marszałkiem. Przeciwko Czarzastemu jest cała opozycja i część elektoratu Polski 2050 i PSL. Dlatego wynik badania nie jest zaskoczeniem - tłumaczy politolog, dr Sergiusz Trzeciak w rozmowie z "Super Expressem".

