"W wojnie o SAFE wszystkie maski opadły. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców" - napisał w sobotni poranek na platformie X premier Donald Tusk.

Premier Donald Tusk / Wojciech Olkuśnik / East News

Premier Donald Tusk w mocnym wpisie na platformie X skomentował weto prezydenta wobec ustawy dotyczącej SAFE, apelując o zatrzymanie "politycznych szaleńców".

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w czwartek weto do ustawy wdrażającej program unijnych pożyczek na obronność SAFE.

O wecie do ustawy o SAFE prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu . Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - powiedział Nawrocki.

Na stronach prezydenckich w piątek wieczorem opublikowano decyzję prezydenta o zawetowaniu ustawy wdrażającej program unijnych pożyczek na obronność SAFE. W uzasadnieniu czytamy m.in. o naruszeniu suwerenności Polski i przekazaniu kolejnych kompetencji państwa Unii Europejskiej.

Tusk: Najbliższe wybory zdecydują

W sobotni poranek premier Donald Tusk po raz kolejny zabrał głos w sprawie SAFE po zawetowaniu ustawy przez prezydenta.

"W wojnie o SAFE wszystkie maski opadły. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić" - napisał na X szef rządu.

"Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców" - stwierdził premier.