Apoloniusz Tajner powraca na fotel prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Wyboru dokonano podczas odbywającego się w Krakowie Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego. Tajner, który był jedynym kandydatem, zastąpił na tym stanowisku Adama Małysza.

Apoloniusz Tajner podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie / Art Service / PAP

Apoloniusz Tajner ponownie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego - decyzja zapadła podczas Walnego Zjazdu w Krakowie.

Tajner zastąpił na stanowisku Adama Małysza, który był prezesem przez cztery lata.

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Za wyborem Apoloniusza Tajnera głosowało 75 spośród 81 delegatów, jedna osoba nie oddała głosu.

Dla 72-letniego Tajnera to powrót na to stanowisko. Poprzednio pełnił je w latach 2006-2022. Wcześniej (1999-2006) był trenerem reprezentacji Polski w skokach narciarskich.

Pod jego kierunkiem Adam Małysz zaczął odnosić pierwsze wielkie sukcesy - trzykrotnie z rzędu zdobył Puchar Świata, wywalczył trzy tytuły mistrza świata, wygrał 49. Turniej Czterech Skoczni oraz zdobył srebrny i brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w 2002 roku w Salt Lake City.

Na zjeździe wyborczym w 2022 roku, gdy został zastąpiony przez Małysza, otrzymał tytułu Honorowego Prezesa PZN. Tajner od 2023 roku jest posłem na Sejm (KO). Zapowiedział, że do końca kadencji Sejmu będzie pełnił funkcję posła, ale nie wystartuje w następnych wyborach.

Wybrano także nowy zarząd PZN. W jego skład weszli: Mirosław Graf (przedstawiciel Dolnośląskiego Związku Narciarskiego), Wojciech Gumny (przedstawiciel Tatrzańskiego Związku Narciarskiego), Jarosław Konior - (przedstawiciel Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego), Rafał Kot, Marek Pach i Zbigniew Wuwer.