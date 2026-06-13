Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu START wyróżniła zdolnych młodych naukowców za wybitne osiągnięcia. Z tej okazji w sobotę na Zamku Królewskim w Krakowie zostały im wręczone prestiżowe stypendia, które fundacja przyznała już po raz 34.
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Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej to najstarszy w Polsce program oferujący stypendia dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Powstał, by wpierać wybitnych młodych uczonych i zachęcać ich do dalszego rozwoju naukowego.
Laureaci i laureatki tegorocznej edycji programu START otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tysięcy złotych. Łączna kwota przeznaczona na stypendia w programie START to ponad 3 miliony złotych.
Jak podkreśla prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Krzysztof Pyrć, "wspieranie talentów na starcie ich drogi to fundament, na którym budujemy przyszłość polskich innowacji". Kreatywność i poziom naukowy, jaki reprezentują tegoroczni stypendyści programu START, stoją na najwyższym, światowym poziomie. Towarzyszenie im w tym kluczowym momencie kariery to dla nas zaszczyt. Głęboko wierzę, że ich naukowe sukcesy zmienią świat na lepsze - powiedział.
W sumie w tym roku do konkursu zgłoszono 807 wniosków. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej podkreśla, że laureaci i laureatki zostali wybrani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniano jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. 37 procent wszystkich nagrodzonych posiada stopień doktora. W Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat.
"Wśród nagrodzonych, najwięcej badaczy i badaczek reprezentuje nauki biologiczne, medyczne i nauki o Ziemi - 32 stypendiów" - podkreśla Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Na czele rankingu uplasował się Uniwersytet Warszawski (20 stypendystów), na drugim zaś miejscu znalazł się krakowski Uniwersytet Jagielloński z liczbą 13 stypendystów. Podium zamykają instytuty Polskiej Akademii Nauk, z których pochodzi łącznie 13 stypendystów. Pełną listę nagrodzonych można znaleźć na stronie internetowej Fundacji: www.fnp.org.pl.
Od 2009 roku Fundacja przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom i kandydatkom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia dla tych osób wynoszą 38 tys. zł. W 2026 roku takie wyróżnienia przyznano: dr inż. Annie Wolny (Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny), dr Katarzynie Rechcińskiej ora mgr Agnieszce Kasperskiej.
Mgr Agnieszka Kasperska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, która specjalizuje się w dziedzinie ekonomii, bada istotne społecznie zjawiska związane z transformacją rynków pracy. Analizuje m.in. procesy decyzyjne w organizacjach oraz nierówności związane z płcią i rodziną. Szczególną uwagę poświęca elastycznym formom pracy, zwłaszcza pracy zdalnej, oraz ich wpływie na karierę zawodową i sytuację rodzinną pracowników.
Z kolei dr inż. Anna Wolny z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej zajmuje się tzw. zieloną chemią, a więc takimi metodami prowadzenia reakcji chemicznych, które są bardziej przyjazne dla środowiska. Jej celem jest sprawienie, żeby produkcja różnych substancji (np. leków, kosmetyków czy składników z biomasy) była czystsza, mniej energochłonna i generowała mniej odpadów oraz toksycznych substancji.
Fizyka kwantowa i fotonika - w tych dziedzinach specjalizuje się natomiast dr Katarzyna Rechcińska z Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki. Zapoczątkowała ona nowy kierunek badań, łączący optykę z zaawansowaną fizyką kwantową, Dziś rozwija go już kilka grup na świecie.
Od roku 2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w programie START przyznaje wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureat prowadzący badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii. W tym roku otrzymał je Juliusz Banecki z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Mimo, że jeszcze nie skończył studiów, to już poradził sobie z pytaniami, które polscy matematycy postawili w latach 80. XX wieku, a które pozostawały bez odpowiedzi.
Warto zaznaczyć, że stypendia zostały sfinansowane zarówno z budżetu Fundacji, a także przez prywatnych i instytucjonalnych darczyńców (Fundacja TVN) i z wpłat 1,5 proc. podatku dochodowego. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się już jesienią tego roku.