"Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę" - napisał na platformie X Donald Tusk. Premier zareagował na doniesienia Onetu. Zgodnie z ustaleniami dziennikarzy status pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym Pegasusa otrzymała niedawno córka Tuska, Katarzyna Tusk-Cudna. Wkrótce przesłuchana ma zostać też żona premiera.

Donald Tusk z córką i żoną / Piotr Hukalo / East News

"Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę. Wnuczki i wnuków też, podpalaczu z Żoliborza?" - pyta prowokacyjnie we wpisie Donald Tusk. Prezes Rady Ministrów w ten sposób zareagował na doniesienia Onetu. Według redakcji, Katarzyna Tusk-Cudna ma status osoby pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym nadużywania Pegasusa, ponieważ pełnomocnikiem Donalda Tuska i jego rodziny w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy był Roman Giertych.

Adwokat ten był inwigilowany Pegasusem, a specjalny zespół śledczy bada m.in. wątek dotyczący wyprowadzania pieniędzy ze spółki Polnord, której pełnomocnikiem był Roman Giertych.

Informacje o statusie córki premiera potwierdził prokurator Józef Gacek. Mogę potwierdzić jedynie, że pani Katarzyna Tusk-Cudna została już przesłuchana przez prokuraturę w charakterze osoby pokrzywdzonej w sprawie dotyczącej uchylenia immunitetu panu Bogdanowi Święczkowskiemu i panu prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu - zaznaczył w rozmowie z Onetem.

Nie jest jednak do końca jasne, dlaczego przesłuchana miałaby być Małgorzata Tusk, której Giertych nie reprezentował.

Sprawę skomentował także adwokat. Giertych reprezentował córkę premiera w sprawach przeciwko tabloidom. Cała ta operacja wobec mnie była nakierowana wyłącznie na zbieranie informacji o tych ludziach, z których część była osobami istotnymi z punktu widzenia ówczesnej opozycji - twierdzi w rozmowie z Onetem Roman Giertych.

Dodał, że wielu jego klientów ma status osób pokrzywdzonych, a ich krzywda związana jest właśnie z bezprawnym naruszeniem tajemnicy adwokackiej i obrończej.

Jakie możliwości dawał Pegasus?

Pegasus to system stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

Od minionego roku prokuratura prowadzi śledztwo ws. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku ze stosowaniem tego oprogramowania.

Kwestia legalności, prawidłowości i celowości czynności podejmowanych z wykorzystaniem Pegasusa m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. jest też przedmiotem badań sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.