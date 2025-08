Premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych krótkie nagranie wideo. Zwrócił się w nim do osób, dla których dzień zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta jest "smutny i rozczarowujący”. Podkreślił, że rozumie taki punkt widzenia. Przy okazji nie szczędził krytycznych uwag pod adresem poprzedniego prezydenta - Andrzeja Dudy.

Premier Donald Tusk / Radek Pietruszka / PAP

"10 lat zażenowania, smutku i obaw"

Wszyscy wierzyliśmy, że uczciwość, dobro i miłość zwyciężą. To, co się stało, wystawia naszą wiarę na poważną próbę - stwierdził szef rządu, odnosząc się do wyborczej porażki kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego.

Liczyliście, że 10 lat zażenowania, smutku i obaw o ojczyznę skończy się dziś definitywnie - mówił do swoich zwolenników premier Donald Tusk, podsumowując w ten sposób 10 lat Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim. Jak dodał, w związku z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego "do starych obaw dochodzą nowe".