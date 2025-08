Jakim prezydentem będzie Karol Nawrocki? Była szefowa gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego Elżbieta Jakubiak oceniła w Radiu RMF24, że następca Andrzeja Dudy ma "jasny pomysł na prezydenturę". Pytana o skład jego kancelarii przyznała, że brakuje jej kobiety na jednym z czołowych stanowisk. Wyraziła też nadzieję, że Nawrocki nie powtórzy błędów Dudy, jeśli chodzi o kontakty z Prawem i Sprawiedliwością. "Nie można być człowiekiem, który nie ma kontaktów z największą partią polityczną, która wspiera cię w wyborach" - tłumaczyła.

Karol Nawrocki / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Elżbieta Jakubiak oceniła w Radiu RMF24, że Karol Nawrocki ma "jasny pomysł na prezydenturę". Jej zdaniem następca Andrzeja Dudy skupi się na dwóch obszarach.

Jak wygląda nowa Kancelaria Prezydenta? "Polityka stała się bardzo męska"

Polityka wewnętrzna i rozmowa o tym, czego Polsce potrzeba. Druga rzecz to polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa, które się łączą. To najważniejsza sprawa dla Polski i wydaje mi się, że na tym polu też prezydent będzie bardzo aktywny - analizowała była szefowa gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Jakubiak o Cenckiewiczu: Zbuduje silny ośrodek analityczny

Jakubiak była pytana w Radiu RMF24 m.in. o wybór historyka Sławomira Cenckiewicza na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Znam go od kilkunastu lat. Mam takie przekonanie, że on zbuduje bardzo silny ośrodek analityczny z BBN-u. Nie będzie to takie tylko ciało pomocnicze dla prezydenta, które zajmuje się wojskiem albo nominacjami generalskimi - oceniła była posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

"W Polsce jest bardzo dużo wykształconych kobiet"

Dopytywana o to, czy brakuje jej kogoś wśród najbliższych współpracowników Karola Nawrockiego, Elżbieta Jakubiak przyznała, że oczekiwałaby nominacji dla kobiety. Zasugerowała, że mogłaby ona objąć np. stanowisko zastępcy szefa kancelarii.

Pracowaliśmy z Lechem Kaczyńskim i zawsze skład kancelarii to był pięćdziesiąt do pięćdziesięciu, jeśli chodzi o taki podział na kobiety i mężczyzn. Dobrze się pracuje w takim zespole - wspominała rozmówczyni Radia RMF24.

Czasem mówi się, że kobiety łagodzą obyczaje, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że wnoszą inny punkt widzenia - zauważyła.

W Polsce jest bardzo dużo wykształconych kobiet, interesujących się polityką. Byłoby to interesujące, gdyby wokół prezydenta na najwyższych stanowiskach pojawiły się kobiety - tłumaczyła Jakubiak.

"Prezydent musi być skądś"

Jak będą układały się stosunki nowego prezydenta z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim? Zdaniem Elżbiety Jakubiak będą one dobre, bo Karol Nawrocki wyciągnie wnioski z postępowania Andrzeja Dudy.

Największym błędem Andrzeja Dudy było to, że zerwał kontakty z Jarosławem Kaczyńskim, czyli z zapleczem politycznym. Prezydent musi być skądś. Musi mieć jakiś program - analizowała była szefowa gabinetu Lecha Kaczyńskiego. Podkreśliła, że program prezydenta Nawrockiego jest bardzo zbliżony do postulatów Prawa i Sprawiedliwości.

Nie można być człowiekiem, który nie ma kontaktów z największą partią polityczną, która wspiera cię w wyborach. To jest błąd polityczny Andrzeja Dudy. Mam nadzieję, że Karol Nawrocki tego błędu nie popełni - podsumowała Elżbieta Jakubiak.