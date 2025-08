12:23

Zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy.

12:18

W Archikatedrze św. Jana Chrzciciela rozpoczyna się msza w intencji ojczyzny i prezydenta.

12:12

Czeski dziennik "Hospodarzske noviny" zapowiada codzienne starcia nowego prezydenta RP Karola Nawrockiego z rządem Donaldem Tuska. Według gazety, Nawrocki będzie w większym stopniu niż rząd interesować się Europą Środkową i będzie to dla niego jeden z priorytetów.

12:11

Premier nawiązał do słów Nawrockiego z orędzia wygłoszonego przed Zgromadzeniem Narodowym o "gotowości do budowania fundamentów praworządności w Polsce". Mógłbym uznać, że to była próba dowcipu czy szyderstwa ze strony pana Nawrockiego i ław PiS-u, bo posłowie PiS reagowali bardzo energetycznie - powiedział Tusk.

Dodał, że kiedy padły słowa, że "prokuratura się nie podoba prezydentowi Nawrockiemu", to w ławach PiS-u wybuchy oklaski. Nie dziwię się, że PiS-owi bardzo zależy na tym, żeby prezydent Nawrocki jakoś skutecznie paraliżował prace prokuratury, ale chcę powiedzieć: niedoczekanie wasze - powiedział szef rządu.

Zaznaczył zarazem, że wysłuchał orędzia Nawrockiego "ze spokojem i z nadzieją, że w tych kluczowych sprawach jak bezpieczeństwo, polska armia, będzie pole do współpracy". Musi być, tutaj nie ma wyjścia - podkreślił Tusk.

Powiedział też, że myśli, iż Nawrocki "szybko przyzwyczai się do realnej sytuacji w Polsce". Realną sytuacją jest, (że) pan prezydent reprezentuje, a rząd rządzi - powiedział Tusk.

12:09

Premier Donald Tusk ocenił, że w orędziu prezydenta Karola Nawrockiego widać było chęć posiadania kompetencji, które w polskim systemie politycznym ma premier i rząd. Mam nadzieję - nie mam pewności, ale mam nadzieję - że ten czasem dość buńczuczny i konfrontacyjny ton nie będzie miał jakichś praktycznych konsekwencji. Ale jeśli będzie trzeba, to będziemy twardo stać jako strażnicy konsytuacji i reguł - powiedział szef rządu.

Wystąpienie Nawrockiego premier ocenił przy tym pozytywnie, wskazując, że prezydent jest absolwentem "dobrej uczelni" i "bardzo dobrego wydziału". To moja uczelnia, jestem z tego samego wydziału, więc rozumiecie, co chcę powiedzieć - dodał. Nawet jeśli nie wszystkie cytaty były trafnie dobrane, widać było, że prezydent Nawrocki przygotowywał się długo i sumiennie - powiedział Tusk.

Zdaniem premiera, "jedynym zdenerwowanym i coraz smutniejszym politykiem na sali" był w środę w Sejmie lider PiS Jarosław Kaczyński. Nie dziwię się wcale. Jest zmiana warty na prawicy, jest ewidentnie nowy lider prawicy - ocenił.

12:02

Prezydent Karol Nawrocki, po uroczystości zaprzysiężenia na prezydenta RP, wyszedł do zgromadzonych przed Sejmem zwolenników, dziękując im za wsparcie, m.in. w czasie kampanii wyborczej.

Z głębi serca cieszę się z tego, że dzisiaj tutaj ze mną jesteście, że jesteście z prezydentem Polski i będziecie ze mną, w co głęboko wierzę, przez pięć najbliższych lat, bo będę waszym głosem - zwrócił się prezydent do sympatyków.

Podkreślił, że wie, iż wielu ze zgromadzonych przed Sejmem było z nim w czasie całej kampanii wyborczej.

Chciałbym, żebyśmy sobie wszyscy uzmysłowili, że to, i ten dzisiejszy dzień, to nasze wspólne zwycięstwo, to zwycięstwo Polski wolnej, suwerennej, niepodległej, Polski ze swoimi ambicjami i do tego zwycięstwa wy mnie nieśliście i dziękuję za to - mówił Nawrocki.

11:57

Z kolei politycy PiS-u podkreślają, że Karol Nawrocki przedstawił jasny plan swojej prezydentury i słusznie wypunktował błędy tego rządu.

Mówienie prawdy nie może być konfrontacyjne - powiedział europoseł PiS Joachim Brudziński.

11:55

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział dziś projekt nowej konstytucji i powołanie rady ds. naprawy ustroju państwa. Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej uważa, że to tylko populistyczne propozycje.

Chyba musi swój czas czymś wypełniać - spotykać się, pić kawę, zapraszać na ciasteczka. To chyba o to chodzi, że ma taką ambicję wypracowywania koncepcji - podkreślił.

11:54

Politycy Koalicji rządzącej podkreślają, że orędzie prezydenta było bardzo konfrontacyjne i nastawione na spór od samego początku, ale jak przyznają - tego się spodziewali. Z drugiej strony wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwraca uwagę, że to Sejm, a nie prezydent sprawuje władze.

Prezydent może współpracować albo wetować. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie - powiedział.

11:51

W związku ze zgromadzeniem przed Sejmem zamknięte zostały Aleje Ujazdowskie, Trakt Królewski, a także ul. Górnośląska i Piękna w rejonie skrzyżowania z ul. Wiejską. Tramwaje i autobusy zostały skierowane na trasy objazdowe.

11:40

Karol Nawrocki nie był predystynowany, by zajść tak wysoko i tak szybko - uważa dziennik "Le Figaro". Zdaniem francuskiej gazety Nawrocki, którego zaprzysiężenie na prezydenta RP odbyło się w środę, wygrał wybory nie dzięki wrodzonym umiejętnościom, ale dzięki narracji o świecie, jaką utożsamia.

11:03

Prezydent Karol Nawrocki, wraz z marszałkami: Sejmu i Senatu, złożył kwiaty przed tablicami w Sejmie, które upamiętniają Lecha Kaczyńskiego, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, a także parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.

10:51

Po uroczystości w Sejmie Karol Nawrocki wraz z małżonką udadzą się do Archikatedry św. Jana Chrzciciela, gdzie w południe odbędzie się msza w intencji ojczyzny i prezydenta. Następnie na Zamku Królewskim Karol Nawrocki przejmie symboliczne zwierzchnictwo nad Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski - dwoma najstarszymi cywilnymi odznaczeniami państwowymi. Również tam planowane jest przemówienie prezydenta.

10:50

Nawet z Karolem Nawrockim jako prezydentem Polski trudno oczekiwać znaczącej poprawy relacji polsko-węgierskich, biorąc pod uwagę politykę premiera Węgier Viktora Orbana, przyjazną wobec Rosji - ocenił dziennik "Nepszava", komentując inaugurację polskiej głowy państwa.

10:48

Marszałek zamknął obrady Zgromadzenia Narodowego.

10:44

Karol Nawrocki zakończył orędzie. "Niech żyje Polska" - słychać na sali plenarnej.

10:42

Być może z polityczną naiwnością powiem, że wierzę, iż uda nam się porozumieć w sprawach zasadniczych dla Polski. Że uda nam się wyłączyć je ze sporu politycznego - powiedział Nawrocki. Wskazał tu m.in. na kwestie mieszkalnictwa czy polskiego bezpieczeństwa.

10:40

Prezydent powiedział, że wierzy, że nowa konstytucja zostanie przyjęta w 2030 roku.

10:39

Nawrocki przekazał także, że powoła radę do spraw naprawy ustroju państwa. Zaproszę do niej przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych - podkreślił.

10:38

Zwrócił się również do premiera i ministra sprawiedliwości. Nie będę awansował ani nominował tych sędziów, którzy godzą w porządek konstytucyjny - podkreślił prezydent.

10:37

Stwierdził także, że "Polska musi wrócić na drogę praworządności". "Dziś nie jest na tej drodze" - powiedział.

10:35

Wierzę głęboko, i spoglądam tu na lewą część polskiego parlamentu, że w kwestiach mieszkalnictwa (...) jesteśmy w stanie dojść do ponad politycznego porozumienia. To kwestia mieszkań dla ludzi, których potrzebują, w tym mieszkań komunalnych - podkreśla prezydent.

10:34

Ze smutkiem patrzę na to, co dzieje się z inwestycjami w Polsce - podkreślił Nawrocki. Zaprosił także premiera na posiedzenie Rady Gabinetowej. Prezydent powiedział, że ma się ono odbyć jeszcze w sierpniu.

10:32

Nawrocki powiedział, że jutro złoży projekt ustawy w sprawie CPK. Polska potrzebuje nowych inwestycji - zaznaczył.

10:30

Nawrocki podziękował także Andrzejowi Dudzie "za 10 lat prezydentury z tak wielkimi sukcesami".

10:29

Prezydent zaprosił także na Narodowe Czytanie. Jeśli będzie trzeba czytać polskie lektury, to będzie to robił prezydent Polski i osoby zaproszone - zaznaczył.

10:28

Zrobię wszystko, aby dobra polska szkoła wychowywała kolejne pokolenia Polaków, a polski uczeń wychodzący ze szkoły rzeczywiście czuł dumę z bycia Polakiem - mówi Nawrocki.

10:25

Prezydent mówił o swoim "Planie 21". To "nie" dla nielegalnej imigracji, "tak" dla polskiej złotówki. Dodał, że nie pozwoli podnieść wieku emerytalnego.

10:24

Chcę zadeklarować, że swoich decyzji nie będę podejmować zgodnie z podziałami (politycznymi), ale wbrew tym podziałom - podkreślił prezydent.

10:23

Prezydent podkreśla, że będzie konsekwentny i zdecydowany ws. swojego programu wyborczego.

10:22

Jak mówił, wynik wyborów to "silny głos suwerena do całej klasy politycznej". To głos, że dalej tak rządzić nie można i że Polska tak dzisiaj wyglądać nie powinna. To głos Polek i Polaków, że chcą, aby politycy spełniali obietnice składane w czasie kampanii wyborczej - podkreślał Nawrocki.

10:19

Wolny wybór wolnego narodu postawił mnie dziś przed państwem. Wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom i wbrew pogardzie, z którą się spotykałem w drodze do urzędu prezydenta - mówi prezydent.

Jak dodał: "Jako chrześcijanin ze spokojem serca i z głębi serca wybaczam całą tą pogardę".

10:17

Rzeczpospolita Polska jest dobrym wspólnym wszystkich obywateli, a władzę zwierzchnią sprawuje naród. Dlatego witam naród polski w granicach Rzeczpospolitej i poza granicami - rozpoczyna Karol Nawrocki.

10:16

Karol Nawrocki wygłosi teraz orędzie.

10:15

Karol Nawrocki formalnie obejmie urząd Prezydenta RP.

10:15

Tak mi dopomóż Bóg - kończy Karol Nawrocki.

10:14

Karol Nawrocki składa przysięgę.

"Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem".

10:13

Od rana przed Sejmem gromadzili się zwolennicy Karola Nawrockiego. Po zaprzysiężeniu nowego prezydenta mają przemaszerować przed Pałac Prezydencki.

10:10

"Karol Nawrocki, prezydentem Polski" - krzyczą posłowie PiS.

10:09

Na uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Narodowego przybyli m.in.: ustępujący prezydent Andrzej Duda wraz małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, byli prezydenci: Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk, ministrowie, była premier Beata Szydło, przedstawiciele władz kościelnych i wojskowych, w tym prymas Polski Wojciech Polak i szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła, a także korpus dyplomatyczny. Na uroczystości przybył także rumuński polityk, lider skrajnie prawicowej partii AUR George Simion.

10:07

Uroczystość rozpoczyna się od odśpiewania hymnu.

10:07

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia otworzył obrady Zgromadzenia Narodowego.

10:06

Karol Nawrocki z małżonką już na sali plenarnej. Powitały ich okrzyki: "Karol, Karol".

10:04

"Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego wyjdę ze Zgromadzenia Narodowego. Wiem, że tego spodziewają się po mnie ci, którzy razem ze mną złożyli protest wyborczy. Proszę nie atakujcie jednak tych, którzy dzisiaj, z racji choćby urzędu, musieli wziąć udział w tym smutnym wydarzeniu" - napisał na platformie X poseł KO Roman Giertych.

09:57

W Sejmie pojawił się już także Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą. Zostali powitani przez marszałków Sejmu i Senatu: Szymona Hołownię i Małgorzatę Kidawę-Błońską.

09:55

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przybył do Sejmu.



09:50

Z końcem drugiej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy kończy się również dziesięcioletni okres sprawowania funkcji Pierwszej Damy przez Agatę Kornhauser-Dudę. Od dziś rolę tę obejmie Marta Nawrocka - małżonka Karola Nawrockiego, który tego dnia złoży przysięgę prezydencką przed Zgromadzeniem Narodowym.

09:47

09:43

Karol Nawrocki dla mnie nie jest prezydentem - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Lech Wałęsa, podkreślając, że dopóki głosy oddane w wyborach prezydenckich nie zostaną raz jeszcze przeliczone, dopóty nie uwierzy, iż kandydat popierany przez PiS został prawidłowo wybrany. Nie wolno było dopuścić, aby ten człowiek został prezydentem - dodał.

09:37

Na środowe uroczystości związane z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na prezydenta do Warszawy przyjadą ludzie z każdego zakątka Polsk - powiedział Zbigniew Bogucki (PiS). Według rzecznika PiS Rafała Bochenka, ludzie sami organizują swój przyjazd; to oddolna inicjatywa społeczna.