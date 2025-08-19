"Dajmy trochę czasu prezydentowi i jego kancelarii" - zaapelował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Odniósł się w ten sposób do kwestii działań polskich władz na arenie międzynarodowej. Jak podkreślił, wymagają one jednolitego działania i współpracy.
"Dajmy trochę czasu prezydentowi i jego kancelarii. Polska na zewnątrz wymaga jednolitego działania i współpracy wszystkich instytucji państwowych, a współpraca wymaga wzajemnej cierpliwości i zrozumienia" - napisał premier Donald Tusk na portalu X.
"Pierwsze koty za płoty" - dodał Tusk.