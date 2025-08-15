Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w piątek podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, że będzie domagał się skończenia rozmów i podjęcia decyzji o przeznaczeniu 5 proc. polskiego PKB na obronność. Podkreślił, że musi się to stać jak najszybciej, bo wymaga tego polskie bezpieczeństwo. "Powinniśmy być w krótkim czasie nie trzecią, a pierwszą najsilniejszą armią Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie"- stwierdził.

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w piątek podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, że będzie domagał się skończenia rozmów i podjęcia decyzji o przeznaczeniu 5 proc. polskiego PKB na obronność. / Rafał Guz / PAP

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia, na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.

Centralną częścią obchodów jest defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie, z udziałem ok. 4000 żołnierzy i 300 sztuk sprzętu.

Więcej o tym piszemy TUTAJ>>>

W uroczystościach bierze udział między innymi prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent: Będę domagał się decyzji o przeznaczeniu 5 proc. PKB na obronność

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w piątek podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, że będzie domagał się skończenia rozmów i podjęcia decyzji o przeznaczeniu 5 proc. polskiego PKB na obronność.

Podkreślił, że musi się to stać jak najszybciej, bo wymaga tego polskie bezpieczeństwo.

W swoim przemówieniu poprzedzającym defiladę wojskową na warszawskiej Wisłostradzie prezydent podkreślił, że Rosja nie jest niepokonywalna. Przypomniał, że na początku XX w. pokonana została przez Japonię, a w 1920 r. rozbita przez Polaków.

A dziś, od ponad trzech lat, grzęźnie po swoim ataku na Ukrainę. Grzęźnie dzięki wsparciu sojuszniczemu i solidarności narodów wolności – mówił prezydent. W tym także, a w niektórych momentach przede wszystkim Polski – dodał.