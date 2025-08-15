Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w piątek podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, że będzie domagał się skończenia rozmów i podjęcia decyzji o przeznaczeniu 5 proc. polskiego PKB na obronność. Podkreślił, że musi się to stać jak najszybciej, bo wymaga tego polskie bezpieczeństwo. "Powinniśmy być w krótkim czasie nie trzecią, a pierwszą najsilniejszą armią Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie"- stwierdził.

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia, na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. 

Centralną częścią obchodów jest defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie, z udziałem ok. 4000 żołnierzy i 300 sztuk sprzętu. 

W uroczystościach bierze udział między innymi prezydent Karol Nawrocki. 

Prezydent: Będę domagał się decyzji o przeznaczeniu 5 proc. PKB na obronność

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w piątek podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, że będzie domagał się skończenia rozmów i podjęcia decyzji o przeznaczeniu 5 proc. polskiego PKB na obronność. 

Podkreślił, że musi się to stać jak najszybciej, bo wymaga tego polskie bezpieczeństwo.

W swoim przemówieniu poprzedzającym defiladę wojskową na warszawskiej Wisłostradzie prezydent podkreślił, że Rosja nie jest niepokonywalna. Przypomniał, że na początku XX w. pokonana została przez Japonię, a w 1920 r. rozbita przez Polaków.

A dziś, od ponad trzech lat, grzęźnie po swoim ataku na Ukrainę. Grzęźnie dzięki wsparciu sojuszniczemu i solidarności narodów wolności – mówił prezydent. W tym także, a w niektórych momentach przede wszystkim Polski – dodał.

Prezydent zwrócił się m.in. do premiera Donalda Tuska, że będzie domagał się „skończenia rozmów, a podjęcia decyzji o przeznaczeniu 5 proc. polskiego PKB na obronność”.

Jak powiedział Nawrocki, będzie konsekwentnie powtarzał, że historia i narodowa pamięć, a także nasze wysiłki modernizacyjne muszą pozwolić nam myśleć, że jesteśmy gotowi do budowania naszego potencjału i możemy czuć się bezpiecznie.

Prezydent: Polska pierwszą najsilniejszą armią NATO w Europie

Prezydent podkreślił, że niepodległość jest dobrem cennym, ale jest też dobrem bardzo kosztownym. Dbanie o niepodległość jest dziś naszym najważniejszym zadaniem. (...) Musimy dokładać wszelkich sił i środków, aby Polska była bezpieczna, a Wojsko Polskie i polskie siły zbrojne mogły się rozwijać i modernizować, i żebyśmy mogli mieć coraz więcej żołnierzy – oświadczył.

Powinniśmy być w krótkim czasie nie trzecią, a pierwszą najsilniejszą armią Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie. Do tego będę dążył jako prezydent Polski przez najbliższe lata – zadeklarował.

Wskazał też, że zwycięska Bitwa Warszawska sprzed 105 lat mówi, że Polska wygrała dzięki jedności i wspólnocie, nie tylko partii politycznych, ale wspólnocie grup społecznych, w tym chłopów, studentów, żołnierzy i ochotników.

Dodał, że bezpieczeństwo nie może być przedmiotem sporu politycznego, na co – jak zapewnił – nigdy jako prezydent nie pozwoli. 

Prezydent Karol Nawrocki w przemówieniu z okazji Święta Wojska Polskiego zadeklarował też wsparcie działań legislacyjnych i formalnych, prowadzących do budowy w Polsce fabryk własnej amunicji.

Nawrocki zapowiedział też, że będzie dążył do podpisania ponadpolitycznego zobowiązania prezydenta i premiera w sprawie konstytucji bezpieczeństwa RP. Dodał, że zachęca do tego premiera Donalda Tuska.