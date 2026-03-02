​Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu nie będzie w poniedziałek przyjmował pacjentów - poinformował rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski. Powodem podjętej decyzji jest awaria sieci elektrycznej. Ograniczono też funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego. USK to największa placówka medyczna we Wrocławiu.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu - zdjęcie ilustracyjne / Aleksander Koźmiński / PAP

Jak poinformowała w niedzielę wieczorem dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej, w placówce doszło do awarii sieci elektrycznej. Z kolei rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski wyjaśnił, że przyczyną awarii było pęknięcie rury, co doprowadziło do zalania instalacji. Szpital działa, natomiast jutro nie będzie przyjmował pacjentów. SOR również działa, ale aby nie dociążać tego systemu, prosimy pacjentów, aby kierowali się do innych szpitali - powiedział w niedzielę Jankowski.

Szpital odwołuje przyjmowanie pacjentów

To oznacza, że szpital odwołał przyjęcia pacjentów, którzy mieli stawić się w nim stawić w poniedziałek. Rzecznik wojewody dolnośląskiej podkreślił, że dyspozytorzy otrzymali instrukcję, aby poszkodowanych pacjentów, którzy są transportowani śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego albo karetkami, kierować do innych placówek.

Powiedział też, że uruchomiono procedury, które pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie szpitala. Dzięki współpracy z MSWiA i MON do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu skierowano konwój z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Przewozi trzy duże agregaty prądotwórcze, które będą przeznaczone do dyspozycji szpitala - powiedział Jankowski.

Reakcja władz szpitala

Również władze USK wdrożyły swoje procedury. "Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną sprawność techniczną placówki. W trybie pilnym wezwano dodatkowy personel medyczny i techniczny, który czuwa nad bezpieczeństwem osób hospitalizowanych" - zapewniono w opublikowanym komunikacie.

Zaapelowano też do pacjentów, którzy chcą skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy medycznej, aby kierowali się do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Fieldorfa, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Koszarowej i Szpitala Specjalistycznego przy ul. Warszawskiej.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego to największa placówka medyczna na Dolnym Śląsku.