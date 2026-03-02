PKB Polski w IV kwartale 2025 roku wzrósł o 4,0 proc. rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny. To lepszy wynik niż w poprzednim kwartale, kiedy wzrost wyniósł 3,8 proc. rok do roku.

Są nowe dane o polskim PKB / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Produkt Krajowy Brutto Polski w IV kw. 2025 r. wzrósł o 4,0 proc. rdr w porównaniu do wzrostu o 3,8 proc. rdr kwartał wcześniej - wynika z komunikatu GUS.

W ujęciu kdk PKB wzrósł w IV kw. o 1,0 proc. wobec wzrostu o 0,9 proc. przed kwartałem. Odczyty są zgodne z wcześniej podanymi szacunkami flash.