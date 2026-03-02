PKB Polski w IV kwartale 2025 roku wzrósł o 4,0 proc. rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny. To lepszy wynik niż w poprzednim kwartale, kiedy wzrost wyniósł 3,8 proc. rok do roku.

  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Produkt Krajowy Brutto Polski w IV kw. 2025 r. wzrósł o 4,0 proc. rdr w porównaniu do wzrostu o 3,8 proc. rdr kwartał wcześniej - wynika z komunikatu GUS. 

W ujęciu kdk PKB wzrósł w IV kw. o 1,0 proc. wobec wzrostu o 0,9 proc. przed kwartałem. Odczyty są zgodne z wcześniej podanymi szacunkami flash.

Na wzrost PKB w IV kwartale 2025 r. wpłynęło zwiększenie popytu krajowego o 4,3 proc. (w III kwartale 2025 r. wzrost wyniósł 3,7 proc.). Spożycie ogółem było wyższe o 5,2 proc. niż przed rokiem (wobec wzrostu w III kwartale 2025 r. o 4,4 proc.), a akumulacja brutto o 1,7 proc. (wobec wzrostu w III kwartale 2025 r. o 0,6 proc.) - podał GUS.

Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zwiększyło się o 4,2 proc., a spożycie publiczne o 7,3 proc. (w III kwartale 2025 r. odpowiednio o 3,5 proc. i 7,4 proc.). Nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 4,7 proc. (wobec wzrostu w III kwartale 2025 r. o 7,1 proc.). Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 22,3 proc. wobec 22,4 proc. rok wcześniej. 

Zobacz również: