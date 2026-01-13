W Porannej rozmowie w RMF FM Zbigniew Ziobro przyznał, że nie ma przy sobie decyzji potwierdzającej przyznanie mu azylu politycznego na Węgrzech. "To są szczególiki czwartorzędne. Proszę nie przywiązywać do tego żadnej wagi" - przekonywał. Głos w tej sprawie zabrał w mediach społecznościowych jego adwokat - Bartosz Lewandowski.

  • Zbigniew Ziobro przyznał w RMF FM, że nie ma przy sobie pisemnej decyzji o przyznaniu mu azylu politycznego na Węgrzech.
  • Jego adwokat, Bartosz Lewandowski, w mediach społecznościowych zasłonił się tajemnicą adwokacką, odpowiadając na apel europosła KO Bartosza Arłukowicza o pokazanie tego dokumentu.
  • Ziobro potwierdził w poniedziałek, że skorzystał z azylu udzielonego przez rząd Węgier. Podziękował premierowi Viktorowi Orbanowi za wsparcie w związku z rzekomymi "represjami politycznymi" w Polsce.
  • Prokuratura chce postawić Ziobrze zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
Ziobro: Mam zapewne taki papier

Zapewne jest taka decyzja azylowa na piśmie. Prosiłem kogoś, żeby tymi sprawami się zajął. Nie mam jej przy sobie - mówił w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Mam zapewne taki papier, na 100 procent mam - dodał, odpowiadając na pytania dziennikarza RMF FM Tomasza Terlikowskiego. 

Może jest w rękach mojego kolegi, któremu powierzyłem formalne kwestie - stwierdził były minister sprawiedliwości, dopytywany o to, kto ma decyzję o azylu, skoro nie jest ona w jego rękach. Jednocześnie bagatelizował tę sprawę, mówiąc, że to "czwartorzędne szczególiki". 

Zbigniew Ziobro o swoim zdrowiu: Pokonałem nowotwór

Obrońca Ziobry odpowiada Arłukowiczowi

Na niejasne wypowiedzi Ziobry na antenie RMF FM zareagował w mediach społecznościowych europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Poprosił adwokata byłego ministra sprawiedliwości o pokazanie dokumentu potwierdzającego azyl. 

"Czy Pan doktor Arłukowicz może pokazać dokumenty medyczne swojego pacjenta-polityka? Wielka prośba" - odpowiedział ironicznie mecenas Bartosz Lewandowski, nawiązując do wykształcenia Arłukowicza.

Na sugestię, że pismo ws. azylu nie jest objęte tajemnicą adwokacką, Lewandowski odpowiedział: "Tajemnica adwokacka w tym obszarze wiąże i to jednoznacznie. Czy Pan sugeruje, że kłamstwem jest informacja o ochronie międzynarodowej?".

"Znając dokonania pana i posła Ziobry nie śmiałbym sugerować manipulacji i kłamstwa. Dlatego chciałbym rozwiać wątpliwości wątpiących. Pan poseł Ziobro twierdzi, że pan taki dokument posiada. Więc warto pokazać ten dokument azylowy" - odpowiedział Arłukowicz. 

"Wygodnie machać szabelką w cieplarnianych warunkach". Śmiszek ostro o Ziobrze

Zbigniew Ziobro twierdzi, że jest ofiarą represji

W poniedziałek Zbigniew Ziobro potwierdził, że otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. "Zdecydowałem się skorzystać z azylu udzielonego mi przez rząd Węgier z powodu politycznych represji w Polsce. Bardzo dziękuję premierowi Viktorowi Orbanowi. W liście sprzed kilku dni, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podkreślił, że odważne przywództwo premiera Viktora Orbana i jego konsekwentna obrona zasad czynią z Węgier przykład dla świata - kraju wiary, rodziny i suwerenności. Tego samego, niestety, nie da się powiedzieć o Polsce pod rządami Donalda Tuska" - napisał były minister sprawiedliwości w mediach społecznościowych. 

Prokuratura chce postawić politykowi Prawa i Sprawiedliwości zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. 

"Logiczny wybór". Tusk komentuje ruch Ziobry