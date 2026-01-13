"Czy Pan doktor Arłukowicz może pokazać dokumenty medyczne swojego pacjenta-polityka? Wielka prośba" - odpowiedział ironicznie mecenas Bartosz Lewandowski, nawiązując do wykształcenia Arłukowicza.

Na sugestię, że pismo ws. azylu nie jest objęte tajemnicą adwokacką, Lewandowski odpowiedział: "Tajemnica adwokacka w tym obszarze wiąże i to jednoznacznie. Czy Pan sugeruje, że kłamstwem jest informacja o ochronie międzynarodowej?".

"Znając dokonania pana i posła Ziobry nie śmiałbym sugerować manipulacji i kłamstwa. Dlatego chciałbym rozwiać wątpliwości wątpiących. Pan poseł Ziobro twierdzi, że pan taki dokument posiada. Więc warto pokazać ten dokument azylowy" - odpowiedział Arłukowicz.



Zbigniew Ziobro twierdzi, że jest ofiarą represji

W poniedziałek Zbigniew Ziobro potwierdził, że otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. "Zdecydowałem się skorzystać z azylu udzielonego mi przez rząd Węgier z powodu politycznych represji w Polsce. Bardzo dziękuję premierowi Viktorowi Orbanowi. W liście sprzed kilku dni, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podkreślił, że odważne przywództwo premiera Viktora Orbana i jego konsekwentna obrona zasad czynią z Węgier przykład dla świata - kraju wiary, rodziny i suwerenności. Tego samego, niestety, nie da się powiedzieć o Polsce pod rządami Donalda Tuska" - napisał były minister sprawiedliwości w mediach społecznościowych.

Prokuratura chce postawić politykowi Prawa i Sprawiedliwości zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.