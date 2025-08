Już dziś Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta. Jakie plany na 5-letnią kadencję ma następca Andrzeja Dudy? Jakie obietnice złożył Polakom w czasie kampanii wyborczej i kiedy zamierza je zrealizować? Przypominamy najgłośniejsze i najważniejsze zapowiedzi nowego prezydenta.

Karol Nawrocki / Adam Burakowski / East News

CPK i obniżenie VAT-u

Karol Nawrocki wielokrotnie zapowiadał, że jego pierwszą inicjatywą ustawodawczą będzie projekt ustawy dotyczący Centralnego Portu Komunikacyjnego. Szczegóły ma przedstawić pierwszego dnia urzędowania po zaprzysiężeniu podczas spotkania z mieszkańcami Kalisza.

"Pierwszego dnia urzędowania 6 sierpnia 2025 r., złożę projekt ustawy obniżającej podstawową stawkę VAT z 23 proc. do 22 proc." - możemy przeczytać na wciąż aktywnej, kampanijnej stronie internetowej Karola Nawrockiego. Już dziś przekonamy się więc, czy wywiąże się z tej obietnicy w zapowiedzianym terminie.

Również dzisiaj do Sejmu mają trafić inne prezydenckie projekty ustaw związane z podatkami. Chodzi m.in. o podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 000 zł, likwidację podatku Belki, waloryzację emerytur minimum o 150 zł i zawsze powyżej wskaźnika inflacji oraz PIT 0 proc. dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci.

Według portalu money.pl, który powołuje się na otoczenie Nawrockiego, sam zerowy PIT dla rodzin z minimum dwójką dzieci ma kosztować 13 miliardów złotych.

Jeśli chodzi o podatki, Karol Nawrocki obiecał również Polakom, że w czasie swojej kadencji nie podpisze żadnych ustaw, które miałyby je podnosić. Zapowiedział też, że zaproponuje wpisanie do konstytucji zasady zakazującej wprowadzenia podatku katastralnego od mieszkań i domów oraz zasady dziedziczenia majątku z pokolenia na pokolenie bez podatku.

Co z cenami prądu?

W czasie kampanii wyborczej głośno było również o zapowiedzi Nawrockiego dotyczącej cen energii.

W ciągu pierwszych 100 dni od objęcia urzędu prezydenta Rzeczypospolitej wprowadzę z pełną determinacją plan "prąd 33 proc.", który oznacza, że będziecie (...) płacić o 1/3 mniej za rachunki energii elektrycznej - zapowiadał w lutym w czasie spotkania w Augustowie.

Pakt migracyjny i Zielony Ład

Zrobię wszystko, aby jednostronnie wypowiedzieć pakt migracyjny i nie wpuścić tu tych, którzy nam zagrażają - obiecywał Karol Nawrocki w czasie kampanijnego spotkania w Wyszkowie na Mazowszu w lutym. Na razie nie wiadomo, kiedy możemy się spodziewać takiej decyzji z jego strony.

Nowy prezydent opowiadał się też - tak jak popierające go Prawo i Sprawiedliwość - za referendum ws. nielegalnej migracji.

Oprócz paktu migracyjnego Karol Nawrocki zapowiadał wypowiedzenie również Zielonego Ładu. Jego zdaniem "dał naszej Ojczyźnie jedynie drożyznę i osłabił naszą gospodarkę".

Trzeba zbudować koalicję państw, które są przeciwne Zielonemu Ładowi. Ja będę zdecydowanie walczył z Zielonym Ładem na arenie międzynarodowej, będę walczył także z zielonymi podatkami - mówił w maju w wywiadzie dla RMF FM.

Pomysły Nawrockiego dla polskiego rolnictwa

Zbigniew Bogucki, który pokieruje kancelarią Nawrockiego, zapowiedział w rozmowie z PAP, że w najbliższych dniach do Sejmu trafi prezydencki projekt dotyczący spraw rolników - m.in. unijnej umowy z krajami Mercosur.

Mercosur, czyli Wspólny Rynek Południa, to organizacja gospodarcza i polityczna, której celem jest promowanie wolnego handlu i płynności towarów, ludzi i kapitału między krajami członkowskimi: Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem.

Dopytywany o szczegóły Bogucki wyjaśnił, że będzie to "podanie ręki rządowi, żeby wreszcie wypełnili to, o czym mówią, że faktycznie są przeciwko tej umowie". To też jest kwestia ochrony polskiej ziemi, polskiego rolnictwa - dodał.



W programie Nawrockiego wśród postulatów skierowanych do rolników możemy znaleźć m.in. sprzeciw wobec niekontrolowanego napływu żywności z Ukrainy i postulat, by Polska ziemia była w polskich rękach. Na razie nie wiadomo, czy za tymi hasłami pójdą konkretne inicjatywy legislacyjne.

Co z wymiarem sprawiedliwości?

W czasie kampanii wyborczej Karol Nawrocki zapowiadał też - dość ogólnikowo - referendum ws. sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.

Jeśli do lutego 2026 r. politycy nie naprawią wymiaru sprawiedliwości, to my go naprawimy i zwołam referendum w tej sprawie, bo chcemy żyć w Polsce, w której wierzymy, że możemy liczyć na sprawiedliwy proces - zapowiadał na majowym spotkaniu w Katowicach. Na razie nie wiadomo, jakie konkretne pytania mogłyby zostać zadane Polakom w takim głosowaniu.

W programie Karola Nawrockiego wśród postulatów dotyczących sądownictwa oprócz zapowiedzi referendum pojawiają się też hasła "stabilizacja, informatyzacja, przyspieszenie spraw".

"Zasada pierwszeństwa dla Polaków"

Ważnym elementem programu Karola Nawrockiego były kwestie światopoglądowe. Jakie obietnice są z nimi związane?

Musi obowiązywać zasada pierwszeństwa dla Polaków w korzystaniu z usług społecznych, służby zdrowia i edukacji - pisał w swoim programie Nawrocki. Trudno na razie powiedzieć, jak miałoby to wyglądać od strony prawnej.

Nowy prezydent obiecywał też zatrzymanie pomysłów zmierzających do łatwej zmiany płci przez dzieci. Sprzeciwiał się również wprowadzaniu tematyki ideologicznej do szkół.

Pytany o stanowisko ws. związków partnerskich Karol Nawrocki deklarował w RMF FM, że poparłby status osoby najbliższej. Uznaję, że wokół tego powinna toczyć się dyskusja. Uznaję też, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny - mówił w majowym wywiadzie.