Holandia w 2025 roku po raz kolejny odnotowała wzrost liczby ludności. Jednak, jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez niderlandzki Główny Urząd Statystyczny (CBS), wzrost ten zawdzięcza wyłącznie migrantom. Co więcej, po raz pierwszy od lat Polacy, którzy stanowili jedną z najliczniejszych grup obcokrajowców w Niderlandach, zaczęli masowo opuszczać ten kraj.

Amsterdam, Holandia / Shutterstock

Na koniec 2025 roku populacja Holandii wyniosła 18,13 miliona, co oznacza wzrost o 87 tysięcy osób w porównaniu do roku poprzedniego.

Ten wzrost to jednak efekt dodatniego salda migracyjnego, ponieważ liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń.

Zanotowano odpływ Polaków z Holandii - po raz pierwszy saldo migracji tej grupy jest ujemne.

Według wstępnych danych CBS, populacja Holandii na koniec 2025 roku wyniosła 18,13 miliona osób. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to wzrost o 87 tysięcy mieszkańców. Jednak ten przyrost nie jest efektem dodatniego przyrostu naturalnego - wręcz przeciwnie. Liczba zgonów już kolejny rok z rzędu przewyższyła liczbę urodzeń. W 2025 roku na świat przyszło niespełna 166 tysięcy dzieci, podczas gdy zmarło ponad 173 tysięcy osób. Oznacza to naturalny spadek liczby ludności o około 7,5 tysiąca.

Cały wzrost populacji Holandii to efekt dodatniego salda migracyjnego, które w ubiegłym roku wyniosło 95 tysięcy osób. Do kraju przyjechało około 307 tysięcy nowych mieszkańców, a opuściło go blisko 212 tysięcy.

Choć liczba mieszkańców Holandii wciąż rośnie, tempo tego wzrostu maleje już trzeci rok z rzędu. Szczyt migracji przypadł na 2022 rok, kiedy to kraj przyjął dziesiątki tysięcy uchodźców z Ukrainy, uciekających przed rosyjską inwazją. W kolejnych latach liczba nowych mieszkańców systematycznie spadała, co jest efektem zarówno mniejszego napływu uchodźców, jak i zaostrzenia polityki migracyjnej.

Polacy opuszczają Niderlandy

Jednym z najbardziej zaskakujących trendów 2025 roku jest odpływ Polaków z Holandii. Po raz pierwszy od lat saldo migracji obywateli Polski stało się ujemne - o około 1,1 tysiąca więcej Polaków opuściło Holandię, niż do niej przyjechało. To wyraźny sygnał zmiany w migracyjnych preferencjach naszych rodaków, którzy przez lata stanowili jedną z najliczniejszych grup obcokrajowców w tym kraju.

Warto podkreślić, że Polacy wciąż pozostają największą grupą migrantów z krajów Unii Europejskiej mieszkających w Holandii. W ogólnym zestawieniu narodowości ustępują liczebnie jedynie Marokańczykom, Turkom, Surinamczykom i Indonezyjczykom. Za Polakami plasują się Niemcy oraz osoby pochodzące z Antyli Holenderskich.

Migracja z Europy wyraźnie słabnie

Zmniejszenie migracji z Polski to część szerszego trendu. W 2025 roku saldo migracyjne Europejczyków (z wyłączeniem Holendrów) wyniosło 27 tysięcy, podczas gdy rok wcześniej było to ponad 33 tysiące. Oprócz Polaków, mniej licznie do Holandii przybywali także obywatele Rumunii, Bułgarii, Rosji i Wielkiej Brytanii.

Spadek zanotowano również w przypadku migrantów z Azji, zwłaszcza z Chin, Indii i Iranu. Jedyną grupą, która odnotowała niewielki wzrost, byli migranci z Afryki

Najliczniejszą grupą nowych mieszkańców Holandii w 2025 roku pozostali Syryjczycy - saldo migracyjne wyniosło ponad 23 tysiące. Drugą co do wielkości grupą byli Ukraińcy, których liczba wzrosła o 13 tysięcy. To jednak znacznie mniej niż w rekordowym 2022 roku, kiedy po wybuchu wojny saldo migracyjne Ukraińców przekroczyło 80 tysięcy.

W minionym roku spadła również liczba składanych w Holandii wniosków o azyl. CBS tłumaczy ten trend mniejszym napływem uchodźców w porównaniu z rekordowym 2022 rokiem, a także zaostrzeniem polityki migracyjnej i mniejszą liczbą nowych konfliktów zbrojnych w bezpośrednim sąsiedztwie Europy.