W porcie głównej wyspy Azorów, Sao Miguel, przez przypadek ostrzelany został cumujący statek. Strzały oddał omyłkowo okręt patrolowy portugalskiej marynarki wojennej Viana do Castelo.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

Okręt marynarki wojennej omyłkowo ostrzelał statek w porcie na Azorach. Lizbońska telewizja CMTV - powołując się na portugalską armię - poinformowała, że dowództwo marynarki wojennej wszczęło już dochodzenie w sprawie tego zdarzenia. Na szczęście nikt nie ucierpiał, jednak statek został uszkodzony.

Według portugalskiej marynarki wojennej do wypadku doszło na krótko przed wyjściem z portu patrolowca Viana do Castelo, podczas "rutynowej procedury kontroli systemu uzbrojenia".

"W poniedziałek rano okręt patrolowy Viana do Castelo wystrzelił nieoczekiwanie z działa o kalibrze 30 mm" - przekazała portugalska marynarka wojenna.

Sprecyzowała, że trafiony pociskiem został lokalny statek, który cumował obok patrolowca.