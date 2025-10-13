Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) poinformował, że Rosja użyła tzw. "zielonych ludzików" – nieumundurowanych, uzbrojonych żołnierzy – w pobliżu granicy z Estonią. W związku z incydentem estońskie służby zamknęły w piątek jedno z przejść granicznych.
- Estonia zamknęła przejście graniczne i fragment drogi "but Saatse" z powodu obecności uzbrojonych Rosjan.
- Na granicy zauważono większą niż zwykle grupę mężczyzn w mundurach wojskowych.
- Amerykański Instytut Studiów na Wojną ocenił, że były to tzw. "zielone ludziki", a Rosja szykuje się do ewentualnego konfliktu z NATO, stosując działania informacyjne i psychologiczne.
Do zdarzenia doszło 10 października na przejściu Saatse, położonym w południowo-wschodniej części Estonii. Estońska straż graniczna zaobserwowała po rosyjskiej stronie uzbrojoną, niezidentyfikowaną grupę, która przemieszczała się wzdłuż pasa granicznego. Przejście Saatse znajduje się na drodze, która przez około kilometr przebiega przez terytorium Rosji.
Dowódca estońskiej straży granicznej Meelis Saarepuu przekazał, że mężczyźni nie wyglądali na rosyjskich pograniczników, co uznano za poważne zagrożenie. Grupa liczyła około 10 osób, początkowo poruszała się wzdłuż drogi, a następnie ustawiła się prostopadle do niej. Estońskie media opublikowały nagranie, na którym widać zamaskowanych, uzbrojonych mężczyzn stojących na szosie. Strona rosyjska tłumaczyła, że były to rutynowe działania.