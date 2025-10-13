ISW: Rosja wchodzi w "Fazę Zero"

Think tank ISW zwraca uwagę, że incydent miał miejsce niedługo po naruszeniu estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty wojskowe. Według analityków Rosja nasila w ostatnim czasie zarówno jawne, jak i tajne działania wymierzone w Europę, wchodząc w tzw. "Fazę Zero" - etap przygotowań do ewentualnego konfliktu z NATO, obejmujący działania informacyjne i psychologiczne.

Obecność "zielonych ludzików" przy granicy z Estonią to - według ISW - pierwszy przypadek użycia tej strategii w pobliżu kraju NATO. Estoński ekspert ds. bezpieczeństwa Marek Kohv ocenił, że był to element zaplanowanej prowokacji i kolejny przykład hybrydowych działań Kremla.

Czym są "zielone ludziki"?

"Zielone ludziki" to potoczne określenie używane na opisanie nieumundurowanych, uzbrojonych żołnierzy lub członków formacji paramilitarnych, którzy działają bez oficjalnych oznaczeń państwowych, najczęściej na zlecenie Rosji. Termin ten stał się powszechnie znany w 2014 roku podczas aneksji Krymu przez Rosję, kiedy to na półwyspie pojawiły się grupy uzbrojonych mężczyzn w zielonych mundurach bez dystynkcji i znaków rozpoznawczych.

Celem użycia "zielonych ludzików" jest prowadzenie działań zbrojnych lub destabilizujących w sposób trudny do jednoznacznego przypisania konkretnemu państwu, co utrudnia reakcję międzynarodową i pozwala na prowadzenie tzw. wojny hybrydowej. Działania te obejmują m.in. przejmowanie budynków administracyjnych, blokowanie infrastruktury czy prowokacje na granicach.