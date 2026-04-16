"Jesteśmy teraz bardzo skoncentrowani na Iranie" – powiedział dziennikarzowi RMF FM prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Nasz korespondent pytał amerykańskiego przywódcę o postępy w rozmowach pokojowych w sprawie wojny w Ukrainie. Urzędnicy Białego Domu nieoficjalnie przekazali Pawłowi Żuchowskiemu, że temat Ukrainy zszedł na dalszy plan z powodu wojny w Iranie.

W czwartek przed wejściem na pokład Marine One, przed wylotem do Las Vegas, Donald Trump krótko rozmawiał z mediami. Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski zapytał przywódcę Stanów Zjednoczonych o kwestię wojny w Ukrainie oraz o konflikt na Bliskim Wschodzie.

Ukraina idzie naprzód. Szczerze mówiąc chciałbym, żeby się dogadali. Wielu ludzi ginie w Ukrainie. Zobaczymy, co się wydarzy. Dzieją się tam różne rzeczy. Jesteśmy skoncentrowani teraz bardzo na Iranie, sprawdzając, czy możemy dokończyć to zadanie – powiedział dziennikarzowi RMF FM prezydent USA.

/ Paweł Żuchowski / RMF FM

