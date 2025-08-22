Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość cieszą się identycznym poparciem w najnowszym sondażu CBOS. Obie te formacje mogą liczyć na głosy 30 proc. respondentów.

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński / Radek Pietruszka / PAP

Gdyby w połowie sierpnia odbyły się wybory parlamentarne, frekwencja wyniosłaby 84 proc. - wynika z sondażu CBOS.

30 proc. badanych zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską (wzrost o 2 pkt proc. względem lipcowego badania). Tyle samo osób poparłoby Prawo i Sprawiedliwość. (wzrost o 3 pkt proc. ).



Dwucyfrowy wynik -12 proc. głosów - uzyskałaby jeszcze tylko Konfederacja (bez zmian).

Według sondażu CBOS do Sejmu weszłaby też Lewica z 7-procentowym poparciem (wzrost o 1 pkt proc.). Na 5 proc. głosów mogłaby liczyć partia Razem (spadek o 1 pkt proc.).

Te partie nie weszłyby do Sejmu

Poniżej progu wyborczego znalazłaby się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem na poziomie 3 proc. (spadek o 5 pkt proc.). Jeszcze gorszy wynik - 2 proc. głosów - uzyskałaby Polska 2050 Szymona Hołowni (spadek o 1 pkt proc.).

Tylko 1 proc. badanych zadeklarował chęć głosowania na Polskie Stronnictwo Ludowe (bez zmian względem lipcowego badania). 9 proc. respondentów nie wie, kogo by poparło (spadek o 1 pkt proc.).

Badanie zostało zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 10 proc.) w okresie 18-21 sierpnia 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).