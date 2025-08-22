Prawie 73 proc. ankietowanych uważa, że afera z Krajowym Planem Odbudowy zaszkodzi rządowi Donalda Tuska - wynika z sondażu pracowni IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej". Przeciwnego zdania jest niemal 23 proc. badanych. Przypomnijmy, zgodnie z doniesieniami mediów, firmy otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty.

Prawie 73 proc. ankietowanych uważa, że afera z Krajowym Planem Odbudowy zaszkodzi rządowi Donalda Tuska - wynika z sondażu pracowni IBRiS na zlecenie Rzeczpospolitej / Paweł Supernak / PAP

"Czy afera związana z wydatkowaniem pieniędzy z KPO może zaszkodzić rządowi Donalda Tuska?" - takie pytanie otrzymali ankietowani w sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Aż 72,9 proc. badanych uważa, że afera negatywnie wpłynie na notowania Rady Ministrów. Przeciwnego zdania jest 22,7 proc. respondentów.; 4,4 proc. ankietowanych stwierdziło "trudno powiedzieć".

Zwolennicy obecnego rządu też nie mają wątpliwości

Z sondażu opublikowanego w piątkowej "Rzeczpospolitej" wynika również, że ponad połowa (53,9 proc.) wyborców obecnego obozu rządzącego uważa, iż wydatkowanie środków z KPO dla branży HoReCa zaszkodzi rządowi, a przeciwnego zdania jest 39,8 proc. takich osób.

"Najbardziej krytyczni są wyborcy Lewicy (91 proc. jej elektoratu uważa, że ta sprawa zaszkodzi rządowi), potem głosujący na Trzecią Drogę (68 proc.) i na końcu zwolennicy PO (65 proc.)" - czytamy w gazecie.

W przypadku wyborców obecnej opozycji (Razem, PiS, Konfederacja) zdecydowana większość (92 proc.) spodziewa się, że uderzy to w rządzących.

Badanie CATI zrealizowała w dniach 13-14 sierpnia 2025 roku pracownia IBRiS. Sondaż przeprowadzono na grupie 1067 respondentów.

Nieprawidłowości w dotacjach z KPO

Krajowy Plan Odbudowy ma na celu wsparcie odbudowy gospodarki państw należących do UE po pandemii Covid-19.

Zgodnie z doniesieniami mediów, firmy z branży hotelarskiej i gastronmicznej otrzymały dotacje z KPO, ale przeznaczyły je m.in. na firmowe jachty.

Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała wstrzymanie wypłat, dodając, że płatności zostaną wznowione po zweryfikowaniu umów.

Śledztwo w sprawie wykorzystania pieniędzy z polskiego KPO w sektorze HoReCa wszczęła Prokuratura Europejska (EPPO).