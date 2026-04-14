"Donald Tusk nie wyobraża sobie startu z Polską 2050"

Oprócz tego, jak informowało RMF FM, jeszcze przed świętami Donald Tusk na jednym ze spotkań z członkami swojego rządu miał rozmawiać m.in. o planach na 2027 rok. Premier ma jakąś wizję na tę niedaleką przyszłość. Jego zdaniem w jednym bloku powinna pójść Koalicja Obywatelska z Lewicą i PSL-em - relacjonował nam jeden z polityków koalicji rządzącej, który podkreśla, że "Donald Tusk nie wyobraża sobie startu z Polską 2050".

Według naszych rozmówców szef rządu miałby być niezadowolony z faktu, że ugrupowanie, którego liderem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, prowadzi swoją politykę, składając szereg projektów poselskich, z pominięciem konsultacji w ramach koalicji 15 października. Oprócz tego słyszymy w koalicji, że jest to "niestabilny koalicjant" po tym, jak sejmowy klub zmniejszył się o kilkunastu parlamentarzystów. Efektem było powstanie nowej formacji Centrum, na czele której stanęła Paulina Hennig-Kloska.

Jednym z tematów rozmowy wotum nieufności dla Pauliny Hennig-Kloski

Według informacji RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w tym tygodniu ma spotkać się w cztery oczy z premierem Donaldem Tuskiem. W pewnym sensie będzie to pierwsze spotkanie tej dwójki, które ma dotyczyć m.in. poselskich inicjatyw Polski 2050, wobec których pozostali koalicjanci mają mieć zastrzeżenia.

Oprócz tego w rozmowie ma pojawić się kwestia wotum nieufności wobec minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski. To potwierdza w rozmowie z RMF FM poseł Polski 2050 Kamil Wnuk. Pani przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotka się w tym tygodniu z premierem Donaldem Tuskiem, żeby ustalić też fakty i wspólne stanowisko w sprawie wotum zaufania dla pani minister klimatu. Są pewne kwestie, z których nie jesteśmy do końca zadowoleni. Przykładowo system kaucyjny, który wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, ale który tak naprawdę był bardzo ważny w programie wyborczym Polski 2050, nie jest zrealizowany w takiej formie, w jakiej byśmy chcieli, żeby był. Stąd nawet też moja interpelacja w tej sprawie - mówi Wnuk. Podobnie z niektórymi programami, takimi jak Czyste Powietrze. Dlatego potrzebna jest rozmowa. Na pewno potrzebne są wyjaśnienia pani minister. Ja myślę, że po tych wyjaśnieniach, po tych spotkaniach będziemy w stanie powiedzieć, jaka jest decyzja naszego klubu Polski 2050 w sprawie przyszłości pani minister - podkreśla poseł Wnuk.

PSL też ma zastrzeżenia do Pauliny Hennig-Kloski

Zastrzeżenia do minister klimatu mają także inni koalicjanci. PSL również chce rozmawiać o przyszłości Pauliny Hennig-Kloski. Opozycja nie będzie meblować nam rządu. To jest rzecz oczywista. Co nie znaczy oczywiście, że nie brakuje krytycznych spostrzeżeń wobec pani minister. Kwestia podejścia chociażby do przedsiębiorców, którzy prowadzą swój biznes związany z drewnem. To jest bardzo istotna część naszego PKB. Niestety nie mieli zrozumienia u pani minister, mimo usilnych sugestii Polskiego Stronnictwa Ludowego. Więc z pewnością jest potrzeba rozmowy przed tym głosowaniem. Jest potrzeba też pewnie pewnych korekt, które w swojej polityce pani minister powinna uczynić - ocenia szef klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk.