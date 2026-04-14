Jeszcze w tym tygodniu premier Donald Tusk spotka się z przewodniczącą Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Jednym z tematów rozmów szefa rządu z minister funduszy ma być kwestia głosowania nad wotum nieufności wobec minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski.
W ubiegłym tygodniu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która była gościem Porannej Rozmowy RMF FM, podkreślała, że nie ma zbyt wiele okazji do rozmów z premierem Donaldem Tuskiem. Żeby coś uzgadniać, to potrzebna jest ku temu przestrzeń, aby uzgodnienia mogły mieć miejsce. Prawdę powiedziawszy, takiej przestrzeni życzyłabym sobie w naszej koalicji dużo więcej. Miałam bardzo krótkie spotkanie po ponad dwóch miesiącach. Ono dotyczyło KPO było dobre i konstruktywne. Potem było tylko jedno spotkanie koalicyjne, dotyczące spraw praworządnościowych - mówiła na antenie RMF FM liderka Polski 2050.