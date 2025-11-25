Potwierdzenie uwięzienia

Od tego czasu żona opozycjonisty Marina Adamowicz mówiła, że nie ma żadnych wiadomości od męża. W połowie września białoruski niezależny portal Nasza Niwa podał, powołując się na wiarygodne źródło, że Statkiewicz przebywa w kolonii karnej w Głębokiem, na północnym wschodzie kraju.

"Pierwsza odpowiedź od dwóch i pół miesiąca" - napisała Adamowicz w nocy z poniedziałku na wtorek na Facebooku, publikując list, który otrzymała 21 listopada od ministerstwa spraw wewnętrznych. W liście tym wiceszef resortu Hienadź Kazakiewicz informuje ją, że Statkiewicz "odbywa karę zgodnie z orzeczeniem sądu okręgowego w Homlu wydanym 14 grudnia 2021 r.".

Po raz pierwszy uwięziony w 1999 r.

Statkiewicz po raz pierwszy trafił do więzienia w 1999 r., a potem w 2005 r. W 2010 r. zarejestrowano go jako kandydata w wyborach prezydenckich, a rok później został skazany na sześć lat więzienia za rzekome organizowanie zamieszek. Tak zakwalifikowano jego udział w protestach przeciwko fałszerstwom wyborczym. Łukaszenka ułaskawił go w sierpniu 2015 r.

31 maja 2020 r. opozycjonista został zatrzymany podczas demonstracji poparcia dla uwięzionego opozycyjnego blogera Siarhieja Cichanouskiego, który chciał startować w wyborach prezydenckich. W grudniu następnego roku skazano go na 14 lat więzienia i wysłano do kolonii karnej.