Białoruski opozycjonista Mikoła Statkiewicz, zwolniony we wrześniu z więzienia, znów trafił za kraty. Został ukarany przez reżim Łukaszenki po tym, jak odmówił opuszczenia kraju. Informację o uwięzieniu Statkiewicza przekazała jego żona. Przyznała, że od ponad dwóch miesięcy nie miała od niego żadnych wiadomości.

  • 69-letni opozycjonista Mikoła Statkiewicz to znany krytyk Łukaszenki i były kandydat na prezydenta Białorusi.
  • Wrócił do więzienia po tym, jak odmówił opuszczenia kraju po zwolnieniu w ramach negocjacji między USA a Mińskiem we wrześniu.
  • Od tamtej pory nie było od niego wiadomości, aż niedawno jego żona otrzymała list potwierdzający, że odbywa karę w kolonii karnej.
  • Statkiewicz był już wcześniej więziony za udział w protestach i rzekome organizowanie zamieszek, a obecnie ma wyrok 14 lat więzienia.
  • Więcej aktualnych informacji ze świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zobacz również:

Nie opuścił Białorusi

69-letni Statkiewicz to długoletni krytyk przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki i były kandydat w wyborach prezydenckich.

Statkiewicz był w grupie 52 więźniów politycznych uwolnionych 11 września w wyniku negocjacji władz w Mińsku z USA. Jednak w przeciwieństwie do większości wówczas zwolnionych odmówił opuszczenia Białorusi. Władze przewiozły go wówczas do strefy neutralnej na granicy między Białorusią a Litwą - Statkiewicz nie chciał przejść na stronę litewską.  

Tydzień po tym wydarzeniu Łukaszenka powiedział, że Statkiewicz został "zabrany z powrotem". 

Potwierdzenie uwięzienia

Od tego czasu żona opozycjonisty Marina Adamowicz mówiła, że nie ma żadnych wiadomości od męża. W połowie września białoruski niezależny portal Nasza Niwa podał, powołując się na wiarygodne źródło, że Statkiewicz przebywa w kolonii karnej w Głębokiem, na północnym wschodzie kraju.

"Pierwsza odpowiedź od dwóch i pół miesiąca" - napisała Adamowicz w nocy z poniedziałku na wtorek na Facebooku, publikując list, który otrzymała 21 listopada od ministerstwa spraw wewnętrznych. W liście tym wiceszef resortu Hienadź Kazakiewicz informuje ją, że Statkiewicz "odbywa karę zgodnie z orzeczeniem sądu okręgowego w Homlu wydanym 14 grudnia 2021 r.".

Po raz pierwszy uwięziony w 1999 r.

Statkiewicz po raz pierwszy trafił do więzienia w 1999 r., a potem w 2005 r. W 2010 r. zarejestrowano go jako kandydata w wyborach prezydenckich, a rok później został skazany na sześć lat więzienia za rzekome organizowanie zamieszek. Tak zakwalifikowano jego udział w protestach przeciwko fałszerstwom wyborczym. Łukaszenka ułaskawił go w sierpniu 2015 r.

31 maja 2020 r. opozycjonista został zatrzymany podczas demonstracji poparcia dla uwięzionego opozycyjnego blogera Siarhieja Cichanouskiego, który chciał startować w wyborach prezydenckich. W grudniu następnego roku skazano go na 14 lat więzienia i wysłano do kolonii karnej.

 