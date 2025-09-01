Rafał Trzaskowski po drugiej przegranej w wyborach prezydenckich zdecydował się przyjąć nową rolę. Wczoraj został prezesem ruchu samorządowego "Tak! Dla Polski". "Tak, trzeba iść dalej i patrzeć w przyszłość" – stwierdził.

Rafał Trzaskowski został prezesem samorządowego "Tak! Dla Polski" / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Prezydent Warszawy objął funkcję po Jacku Karnowskim. Decyzja o powierzeniu Trzaskowskiemu roli prezesa zapadła w Gdańsku w czasie spotkania samorządowców z okazji 45-lecia Porozumień Sierpniowych.

Trzaskowski we wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że samorządy nadal mają ogromny potencjał i wielką rolę do odegrania. "Tak, jestem zdeterminowany, żeby ten potencjał maksymalnie wykorzystać" - zaznaczył.

Prezydent Warszawy dodał, że samorządy mają przed sobą sporo wyzwań i problemów zarówno na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. "Można w związku z tym narzekać i załamywać ręce, ale można też po prostu działać. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem tej drugiej opcji. Do dzieła!" - napisał.