Rafał Trzaskowski po drugiej przegranej w wyborach prezydenckich zdecydował się przyjąć nową rolę. Wczoraj został prezesem ruchu samorządowego "Tak! Dla Polski". "Tak, trzeba iść dalej i patrzeć w przyszłość" – stwierdził.

Prezydent Warszawy objął funkcję po Jacku Karnowskim. Decyzja o powierzeniu Trzaskowskiemu roli prezesa zapadła w Gdańsku w czasie spotkania samorządowców z okazji 45-lecia Porozumień Sierpniowych.

Trzaskowski we wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że samorządy nadal mają ogromny potencjał i wielką rolę do odegrania. "Tak, jestem zdeterminowany, żeby ten potencjał maksymalnie wykorzystać" - zaznaczył. 

Prezydent Warszawy dodał, że samorządy mają przed sobą sporo wyzwań i problemów zarówno na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. "Można w związku z tym narzekać i załamywać ręce, ale można też po prostu działać. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem tej drugiej opcji. Do dzieła!" - napisał.

Jacek Karnowski, przekazując stery w organizacji Trzaskowskiemu podkreślił, że funkcję prezesa obejmuje "najważniejszy w Polsce samorządowiec".

Karnowski był prezesem "Tak! Dla Polski" od 2021 roku. Obecnie jest wiceministrem funduszy i polityki regionalnej i posłem Koalicji Obywatelskiej.

Ruch "Tak! Dla Polski" zrzesza samorządowców. Członkowie stowarzyszenia postulują m.in. rozwój polskich gmin, powiatów i województw w oparciu o sprawną współpracę na linii rząd-samorządy i decentralizację władzy. 