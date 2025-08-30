"Firma jest głęboko wstrząśnięta brutalną zbrodnią i będzie w pełni współpracować w śledztwie w sprawie tego incydentu" - podała rzeczniczka Glovo, którą cytuje BBC. Komunikat firmy kurierskiej jest pokłosiem śmierci deputowanego, byłego przewodniczącego ukraińskiej Rady Najwyższej (parlamentu) Andrija Parubija. Polityka w sobotę we Lwowie postrzelił napastnik, który był ubrany tak, jak kurier tej firmy. Sprawca jest poszukiwany w ramach specjalnej operacji "Syrena". Ukraińscy politycy są przekonani, że za zamachem stoi Rosja.

Andrij Parubij nie żyje. We Lwowie ogłoszono operację specjalną "Syrena", trwa poszukiwanie napastnika / /AA/ABACA/EAST NEWS/screen Ukraińska Prawda, Telegram /East News / East News

Władze Ukrainy prowadzą operację specjalną o kryptonimie "Syrena", mającą na celu wytropienie i aresztowanie mężczyznę, który w sobotę zastrzelił deputowanego, byłego przewodniczącego ukraińskiej Rady Najwyższej - parlamentu - Andrija Parubija.

„Zaangażowane są wszystkie niezbędne siły i środki” – napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w oświadczeniu.

Ukraińska prokuratura poinformowała, że „niezidentyfikowany strzelec oddał kilka strzałów w kierunku polityka”, a Parubij „zginął na miejscu”.

Źródła BBC w ukraińskich organach ścigania podały, że na miejscu zdarzenia znaleziono później siedem łusek. Napastnik był ubrany tak, aby przypominał kuriera firmy kurierskiej Glovo. Na nagraniu ze zdarzenia, które już wcześniej publikowaliśmy , widać podejrzanego niosącego żółtą torbę. Napastnik miał również poruszać się rowerem elektrycznym.

BBC podało oświadczenie rzeczniczki firmy Glovo, która powiadomiła, że "firma jest głęboko wstrząśnięta brutalną zbrodnią i będzie w pełni współpracować w śledztwie w sprawie tego incydentu".

Operacja "Syrena". Kto stoi za zabójstwem ukraińskiego polityka?

Zamachowiec zbiegł z miejsca zdarzenia i obecnie jest poszukiwany. Ukraińscy politycy i komentatorzy są przekonani, że za zamachem na 54-letniego Andrija Parubija stoi Rosja.

Jest to oczywiście rosyjski zamach. Rosjanie próbują zastraszyć Ukraińców i chcą zniszczyć wszystkich, którzy konsekwentnie opowiadają się za ukraińską niepodległością – mówił deputowany opozycyjnej partii Europejska Solidarność i przyjaciel Parubija, Mykoła Kniażycki.

Przypomniał, że Parubij stał m.in. na czele samoobrony Majdanu, proeuropejskiej rewolucji godności z przełomu lat 2013–2014, był sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, a w końcu został przewodniczącym Rady Najwyższej (parlamentu). Ostatnio był posłem. Razem wprowadzaliśmy ustawę o języku ukraińskim – podkreślił.

Do tragedii odnieśli się polscy politycy

"Żegnaj, Przyjacielu! Andrij Parubij zamordowany we Lwowie. Był dobrym człowiekiem, mądrym i odważnym politykiem. Był zwolennikiem dobrych relacji między naszymi narodami i integracji Ukrainy z Zachodem. Wielka strata. Juz nie porozmawiamy u Mykoly w Karpatach w Krzyworówni o Polsce, Ukrainie i Europie, już nie pospacerujemy po Kijowie czy Lwowie. Zostaną w pamięci noce i dyskusje na Majdanie w czasie Rewolucji zimą 2013/14. Trudno się pogodzić z tym co się stało. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie!" - napisał poseł Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą.