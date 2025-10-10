Prezydent USA Donald Trump podziękował Władimirowi Putinowi po tym, jak rosyjski przywódca skrytykował decyzję Komitetu Noblowskiego o nieprzyznaniu Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla. Putin stwierdził, że prestiż nagrody został „znacznie nadwyrężony”, a Trump zamieścił jego wypowiedź w mediach społecznościowych.

Trump dziękuje Putinowi za krytykę Komitetu Noblowskiego po ogłoszeniu laureata Pokojowej Nagrody Nobla / GAVRIIL GRIGOROV/AFP/East News / East News

Władimir Putin skrytykował Pokojową Nagrodę Nobla, twierdząc, że utraciła ona znaczenie, zwłaszcza gdy nie otrzymał jej Donald Trump.

Donald Trump opublikował wypowiedź Putina na swojej platformie Truth Social, wyrażając podziękowania wobec rosyjskiego prezydenta.

Biały Dom skrytykował Komitet Noblowski za "stawianie polityki ponad pokój" po ogłoszeniu laureatki.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Władimir Putin, cytowany przez rosyjską agencję TASS, stwierdził, że Pokojowa Nagroda Nobla "utraciła znaczenie" po tym, jak nie otrzymał jej Donald Trump. Komitet przyznawał Pokojową Nagrodę Nobla ludziom, którzy nic nie zrobili dla pokoju, dlatego jej autorytet został w dużej mierze utracony - powiedział Putin.

Rosyjski prezydent dodał: Czy obecny prezydent USA zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla - nie wiem. Ale naprawdę robi wiele, by przezwyciężyć tak trudne, trwające latami, a nawet dekadami kryzysy. Wiem na pewno, jeśli chodzi o kryzys na Ukrainie, że on szczerze tego pragnie.

Putin czynił też aluzje do przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Barackowi Obamie. Za co? On nic nie zrobił! - mówił prezydent Rosji podczas wizyty w Tadżykistanie.

Trump dziękuje Putinowi

Donald Trump opublikował wideo z wypowiedzią Putina na swojej stronie w Truth Social, dodając krótki komentarz: "Dziękuję prezydentowi Putinowi!".

W 2025 roku Pokojową Nagrodę Nobla otrzymała wenezuelska polityk Maria Corina Machado za "nieustanną walkę o demokratyczne prawa narodu Wenezueli oraz dążenie do sprawiedliwego i pokojowego przejścia od dyktatury do demokracji".

Biały Dom po ogłoszeniu laureatki skrytykował Komitet Noblowski, zarzucając mu, że "stawia politykę ponad pokój".