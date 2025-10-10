Wenezuela w cieniu kryzysu

Wenezuela, niegdyś kraj postrzegany jako stosunkowo demokratyczny i zamożny, w ciągu ostatnich lat przeszła dramatyczną przemianę. W wyniku umocnienia się autorytarnego reżimu państwo pogrążyło się w głębokim kryzysie humanitarnym i gospodarczym. Przemoc, bieda i represje stały się codziennością dla milionów obywateli. Według szacunków prawie 8 milionów mieszkańców zdecydowało się opuścić kraj, szukając schronienia za granicą.

Machado i jej współpracownicy wielokrotnie stawiali opór działaniom władz, które tłumiły opozycję poprzez fałszowanie wyborów, aresztowania oraz inne formy nacisku. Mimo ryzyka prześladowań, aresztowań i tortur, Machado nie zaprzestała swojej działalności, stając się symbolem wytrwałości i odwagi.

Pokojowa Nagroda Nobla / Mateusz Krymski / PAP

Przełomowe wybory i mobilizacja społeczeństwa

Szczególnym momentem w działalności Machado były wybory prezydenckie w 2024 roku. Choć została oficjalną kandydatką opozycji, jej udział w wyborach został zablokowany przez rząd. W tej sytuacji zdecydowała się poprzeć Edmundo Gonzaleza Urrutię, kandydata z innej partii opozycyjnej. Wspólne działania opozycji doprowadziły do bezprecedensowej mobilizacji społeczeństwa - setki tysięcy wolontariuszy zgłosiły się do roli obserwatorów wyborczych, dbając o przejrzystość i uczciwość głosowania.

Dzięki ich determinacji udało się udokumentować wyniki wyborów, zanim władze zdążyły zniszczyć karty do głosowania i zmanipulować ostateczny rezultat. Mimo zwycięstwa opozycji reżim odmówił uznania wyników i utrzymał się przy władzy, co spotkało się z międzynarodowym potępieniem.

Walka o wolność i prawa człowieka

Machado od lat aktywnie działa na rzecz praw człowieka, niezależności sądownictwa i wolności obywatelskich. Jej działania nie ograniczały się jedynie do polityki - angażowała się również w edukację obywatelską i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Nawet gdy była zmuszona do życia w ukryciu, nie zrezygnowała z walki o wolność Wenezuelczyków.

Jej postawa stała się inspiracją dla milionów ludzi, którzy mimo zagrożenia zdecydowali się aktywnie przeciwstawić się autorytarnym rządom. Pokazała, że pokojowy opór i demokratyczne wartości mogą być skutecznym narzędziem zmiany nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach.

Wyzwania dla demokracji na świecie

Wybór Marii Coriny Machado na laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla ma wymiar symboliczny w czasach, gdy demokracja na świecie stoi wobec poważnych zagrożeń. W 2024 roku na całym świecie odbyło się wiele wyborów, jednak coraz więcej z nich nie spełniało standardów wolności i uczciwości. Wzrost autorytaryzmu, ograniczanie wolności mediów, represje wobec opozycji i militaryzacja społeczeństw to zjawiska obserwowane nie tylko w Wenezueli, ale również w innych regionach globu.

Machado swoim przykładem przypomina, że demokracja i pokój wymagają ciągłej ochrony i zaangażowania. Jej odwaga, determinacja i niezłomność wpisują się w tradycję pokojowego oporu, który przez dekady był nagradzany przez Komitet Noblowski.

María Corina Machado zjednoczyła opozycję, wytrwale sprzeciwiała się militaryzacji społeczeństwa i konsekwentnie popierała pokojowe dążenia do demokracji. Jej działalność pokazuje, że narzędzia demokracji są również narzędziami pokoju. Dzięki niej miliony ludzi na całym świecie zyskały nadzieję na przyszłość, w której podstawowe prawa człowieka będą szanowane, a głosy obywateli słyszalne. Pokojowa Nagroda Nobla dla Marii Coriny Machado to wyraz uznania dla jej odwagi i inspirowania wszystkich walczących o wolność i sprawiedliwość.

Tydzień Noblowski: Przed nami ostatnia nagroda

Tydzień Noblowski zbliża się ku końcowi. Pozostała jeszcze jedna dziedzina, w której nie ogłoszono laureata - ekonomia.

Dotychczasowi laureaci to:

Pokojowa Nagroda Nobla: María Corina Machado;

literatura: László Krasznahorkai;

chemia: Susumu Kitagawa, Richard Robson, Omar M. Yaghi;

fizyka: John Clarke, Michel H. Devoret, John M. Martinis;

medycyna: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell, Shimon Sakaguchi.

Nagrodę Nobla przyznaje się w pięciu kategoriach, szósta - ekonomia wyróżnia się na tle pozostałych, gdyż nie była wskazana w testamencie fundatora. Oficjalnie nazywamy ją Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Jej laureata poznamy w poniedziałek 13 października o godz. 11:45.