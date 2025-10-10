Norweski Komitet Noblowski ogłosił laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla. W tym roku to Wenezuelka María Corina Machado. Nagrodzono ją za "jej niestrudzoną pracę na rzecz promowania praw demokratycznych dla narodu wenezuelskiego oraz za jej walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji". "Jestem w szoku, to nagroda dla całego ruchu" - powiedziała laureatka po ogłoszeniu decyzji przez Komitet.
María Corina Machado od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych i odważnych postaci na politycznej scenie Wenezueli. Jako liderka ruchu demokratycznego oraz założycielka organizacji Súmate, przez ponad dwie dekady walczyła o wolne i uczciwe wybory w kraju pogrążonym w kryzysie politycznym i gospodarczym. Jej determinacja i odwaga w obliczu represji ze strony władz stały się inspiracją nie tylko dla Wenezuelczyków, ale także dla społeczności międzynarodowej.
Machado od początku swojej działalności publicznej podkreślała, że "kartki wyborcze są lepsze niż kule". Jako jedna z kluczowych postaci opozycji, zdołała zjednoczyć rozbite wcześniej środowiska polityczne wokół idei wolnych wyborów i rządów reprezentatywnych. W czasach, gdy demokracja w Wenezueli była zagrożona, jej głos i działania nabrały szczególnego znaczenia.