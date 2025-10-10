Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że dla Moskwy nie będzie to "żaden problem", jeśli Stany Zjednoczone nie zdecydują się na przedłużenie limitów głowic jądrowych określonych w wygasającym w przyszłym roku traktacie New START. Jednocześnie rosyjski przywódca ogłosił, że Moskwa prowadzi prace nad nowym typem broni nuklearnej.

Władimir Putin o nowej generacji broni atomowej i porozumieniu z USA / EVGENIA NOVOZHENINA/AFP/East News / East News

Władimir Putin ogłosił, że Rosja kontynuuje rozwój i testy nowej generacji broni nuklearnej, podkreślając zaawansowanie rosyjskich systemów odstraszania nuklearnego.

Prezydent wskazał na trwający światowy wyścig zbrojeń i ostrzegł, że jeśli inne kraje przeprowadzą testy jądrowe, Rosja również podejmie takie działania.

Putin zadeklarował gotowość Rosji do przedłużenia limitów głowic jądrowych o rok, pod warunkiem zgody Stanów Zjednoczonych.

Podczas spotkania z dziennikarzami na szczycie w Tadżykistanie Władimir Putin poinformował, że Rosja kontynuuje prace nad nową generacją broni strategicznej.

Rosja rozwija i testuje nowe generacje broni jądrowej - powiedział prezydent Putin, ostrzegając, że trwa obecnie wielki, światowy wyścig zbrojeń. Nasze systemy odstraszania nuklearnego są bardziej zaawansowane niż jakiegokolwiek innego państwa posiadającego broń jądrową - oznajmił przywódca, dodając, że obecne prace mają na celu osiągnięcie "perfekcji" arsenału nuklearnego.

Jednocześnie Putin ogłosił bez sprecyzowania, że niektóre kraje przygotowują się do testów jądrowych.

Eksperci również dobrze o tym wiedzą. Zawsze istnieje pokusa sprawdzenia skuteczności paliwa bojowego, które przez wiele, wiele lat było magazynowane w pociskach rakietowych - powiedział Putin, cytowany przez agencję TASS.

Jeśli oni to zrobią, my zrobimy to samo - przekazał Putin.

Dodał, że z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa jego kraju byłoby to korzystne, ale negatywne z perspektywy ograniczania wyścigu zbrojeń.

Specjaliści ds. bezpieczeństwa podkreślają, że ewentualne testy jądrowe jednego z państw mogłyby wywołać efekt domina i doprowadzić do gwałtownego wzrostu napięć geopolitycznych.

Co z ograniczaniem zbrojeń nuklearnych?

Traktat New START (ang. New Strategic Arms Reduction Treaty) to dwustronne porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją dotyczące ograniczenia strategicznych zbrojeń jądrowych. Został podpisany 8 kwietnia 2010 roku w Pradze przez prezydentów Baracka Obamę i Dmitrija Miedwiediewa, a wszedł w życie 5 lutego 2011 roku. Na mocy umowy obie strony zobowiązały się do ograniczenia liczby rozmieszczonych strategicznych głowic jądrowych do 1550.

New START jest obecnie jedynym obowiązującym porozumieniem ograniczającym strategiczne arsenały jądrowe USA i Rosji - dwóch państw posiadających największe zapasy broni jądrowej na świecie. Traktat uznawany jest za kluczowy element globalnego systemu kontroli zbrojeń i stabilności strategicznej.

Traktat wygasa w lutym 2026 roku. W ostatnich latach pojawiły się napięcia dotyczące jego przyszłości, a rozmowy o ewentualnym przedłużeniu lub renegocjacji są utrudnione przez pogarszające się relacje między USA a Rosją.

Putin zadeklarował gotowość Rosji do przedłużenia o rok limitów głowic jądrowych, jeśli Stany Zjednoczone również wyrażą taką wolę. Przyznał jednak, że jeśli Stany Zjednoczone nie wyrażą gotowości przedłużenia umowy, nie będzie miało to dla Moskwy szczególnie wielkiego znaczenia.

Prezydent USA Donald Trump pozytywnie odniósł się do tego pomysłu, ale jak dotąd nie ma w tej kwestii żadnego formalnego porozumienia.