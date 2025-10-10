"W Chinach dzieją się bardzo dziwne rzeczy!" - stwierdza Donald Trump, ogłaszając, że nie widzi sensu spotkania się z przywódcą Państwa Środka. Zgodnie z planem do takiego spotkania miało dojść za dwa tygodnie, ale ostatnio wprowadzone przez Pekin przepisy kontroli eksportu poważnie nadszarpnęły relacje z USA.

Donald Trump jest wściekły na ostatnie decyzje Chin / JIM WATSON/AFP/East News / East News

Chiny zaostrzają kontrolę eksportu kluczowych metali wykorzystywanych w przemyśle zaawansowanych technologii. Pekin wprowadził nowe regulacje dotyczące wywozu pierwiastków ziem rzadkich, niezbędnych m.in. do produkcji baterii do samochodów elektrycznych, ale mających również szersze zastosowanie, także w przemyśle zbrojeniowym. Decyzja ta jest odpowiedzią na podobne ograniczenia wprowadzone wcześniej przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską wobec chińskich firm technologicznych.

Nowe przepisy oznaczają, że chińscy eksporterzy będą musieli uzyskać specjalne zezwolenia na sprzedaż surowców za granicę. Zagraniczne firmy produkujące niektóre z pierwiastków ziem rzadkich i pokrewnych magnesów z listy będą teraz również potrzebować chińskiej licencji eksportowej, jeśli produkt końcowy zawiera lub jest wytwarzany przy użyciu chińskiego sprzętu lub materiałów. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy transakcja nie obejmuje chińskich firm.

Eksperci podkreślają, że posunięcie Chin może wpłynąć na globalne łańcuchy dostaw i zwiększyć presję na producentów samochodów elektrycznych oraz branżę elektroniczną w Europie i USA.

Jak twierdzi Trump, Pekin wysłał listy do krajów na całym świecie, informując o planach wprowadzenia kontroli eksportu każdego elementu produkcji związanego z pierwiastkami ziem rzadkich.

Trump poinformował na platformie Truth Social, że nie widzi powodu, aby zgodnie z planem spotkać się za dwa tygodnie w Korei Południowej z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Dodał również, że USA planują drastyczne zwiększenie ceł na chiński import.

"W Chinach dzieją się bardzo dziwne rzeczy! Stają się bardzo wrogo nastawieni i wysyłają listy do krajów na całym świecie, że chcą wprowadzić kontrolę eksportu na każdy element produkcji związany z metalami ziem rzadkich i praktycznie na wszystko inne, co przyjdzie im do głowy, nawet jeśli nie jest produkowane w Chinach" - napisał Trump na portalu społecznościowym Truth Social.

Chiny produkują ponad 90 proc. światowych przetworzonych pierwiastków ziem rzadkich. 17 z nich, to niezbędne materiały w produktach od pojazdów elektrycznych, przez silniki lotnicze, po radary wojskowe.