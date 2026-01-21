Czy PSL poprze zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach? Co z wnioskiem o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry? M. in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu, prezesa Rady Naczelnej PSL. Zapraszamy!
W środę zaczyna się drugie w tym roku posiedzenie Sejmu. Posłowie mają zająć się m.in. projektem ustawy ws. zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach. Wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego zapytamy, czy PSL zagłosuje za ustawą. W rozmowie nie zabraknie pytań o sprawę Trybunału Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
W rozmowie nie zabraknie pytań o napięcia między USA a UE czy propozycję zaproszenia od Donalda Trumpa dla prezydenta Karola Nawrockiego do Rady Pokoju dla Strefy Gazy.
Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.
