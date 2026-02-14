Z niewyjaśnionych przyczyn mężczyzna spadł z klifu z wysokości około 5 metrów w rejonie wejścia nr 15 w Chłapowie (woj. pomorskie). Jak informuje oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Pucku. mł. kpt. Maciej Kuptz, poszkodowany trafił do szpitala w Wejherowie.

Wypadek paralotniarza w Pomorskiem (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jak informuje Komenda Powiatowa PSP w Pucku, dziś przed południem do stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie dotyczące wypadku paralotniarza.

Na miejsce natychmiast skierowano zastęp strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pucku oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chłapowie.

Akcja ratunkowa od samego początku była wyzwaniem - zarówno ze względu na trudny, klifowy teren, jak i ograniczony dojazd do miejsca zdarzenia.

Po dotarciu do poszkodowanego, strażacy przystąpili do zabezpieczenia mężczyzny na desce ortopedycznej.

Po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia paralotniarz został przetransportowany karetką do szpitala w Wejherowie