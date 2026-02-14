Damian Żurek nie zdobył medalu olimpijskiego w biegu w łyżwiarstwie szybkim na 500 metrów w Mediolanie. Wygrał Amerykanin Jordan Stolz - 33,77, który wcześniej w tegorocznych igrzyskach triumfował na 1000 m. Do podium Polakowi zabrakło zaledwie 0,09 sekundy.

Damian Żurek minimalnie przegrał walkę o olimpijski medal / PAP/Grzegorz Momot / PAP

Trzeci medal polskich sportowców w trwających zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech wisiał w powietrzu, ale - przynajmniej do rozstrzygnięcia w konkursie na dużej skoczni narciarskiej - musimy obejść się smakiem. Szanse na medal stracił bowiem Damian Żurek, który uzyskał wynik 34,35 sekund w łyżwiarstwie szybkim na 500 metrów w Mediolanie.

Wygrał Amerykanin Jordan Stolz, który wcześniej w triumfował w biegu na 1000 metrów, ustanawiając wynikiem 33,77 nowy rekord olimpijski. Amerykanin powtórzył tym samym wyczyn swojego rodaka Erica Heidena z igrzysk w Lake Placid w 1980 roku i po 46 latach został łyżwiarzem, który wygrał olimpijską rywalizację na dwóch najkrótszych dystansach: na 500 i 1000 metrów.

Drugi, podobnie jak na 1000 m, był Holender Jenning de Boo - 33,88, a trzeci Kanadyjczyk Laurent Dubreuil - 34,26. O wielkim pechu może mówić Damian Żurek, który w obu biegach zajął czwarte miejsce. W sobotę Polakowi do podium zabrakło zalewie 0,09. Na dystansie dwukrotnie dłuższym Żurek przegrał medal o 0,07 s.

Także w sobotę Marek Kania zajął ósme miejsce - 34,48 s - a Piotrowi Michalskiemu czas 35,10 wystarczył do 24. pozycji.

W piątek srebrny medal na 10 000 m wywalczył dla Polski Rosjanin Władimir Semirunnij.