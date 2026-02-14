Elitarne Stowarzyszenie "Najpiękniejsze Wioski Włoch" ogłosiło właśnie siedem nowych miejsc, które dołączyły do grona najpiękniejszych zakątków Italii. Wśród wyróżnionych znalazły się malownicze wioski nad jeziorem Garda, winiarskie perły Emilii-Romanii i urokliwe miasteczka z południa kraju. Sprawdź, które miejscowości zdobyły prestiżowy tytuł i czym zachwycają!
Na włoskiej mapie pojawiły się nowe miejsca, które już teraz rozpalają wyobraźnię miłośników podróży. Siedem miejscowości otrzymało wyjątkowe wyróżnienie - zostały przyjęte do elitarnego Stowarzyszenia I Borghi più belli d’Italia, czyli Najpiękniejszych Wiosek Włoch. To nie tylko prestiżowy tytuł, ale także znak jakości potwierdzający niepowtarzalny klimat, dziedzictwo i troskę o tradycję.
By znaleźć się w tym wyjątkowym gronie, wioski muszą przejść żmudny i wieloetapowy proces oceny. Komisja bierze pod lupę aż 72 kryteria, wśród których znajdują się m.in.:
- dbałość o dziedzictwo architektoniczne,
- jakość życia mieszkańców,
- poziom usług turystycznych,
- polityka ekologiczna,
- stopień autentyczności.
Wpis na listę to nie tylko prestiż - to także realna szansa na promocję mniej znanych zakątków i przeciwdziałanie depopulacji.
- Limone sul Garda - cytrynowy raj nad jeziorem
Wśród nowych stałych członków pojawiła się perła zachodniego brzegu jeziora Garda - Limone sul Garda. To miejsce, gdzie tarasowe gaje cytrynowe i charakterystyczne szklarnie tworzą niepowtarzalny krajobraz. Limone przyciąga nie tylko zapierającymi dech w piersiach widokami, ale także klimatem małych, włoskich uliczek i spokojem, który trudno znaleźć w bardziej znanych kurortach.
- Castelvetro di Modena - kraina octu balsamicznego i wina
Kolejnym wyróżnionym miejscem jest Castelvetro di Modena w regionie Emilia-Romania. To raj dla smakoszy - stąd pochodzi słynny ocet balsamiczny, a lokalne winnice otaczające malowniczy plac Piazza della Dama przyciągają koneserów wina z całego świata. W sercu miasteczka znajduje się wyjątkowa czarno-biała szachownica, która jest nie tylko symbolem, ale i tłem dla licznych festiwali.
- Pieve di Teco, Cusano Mutri i Rivello - tradycja, rzemiosło i historia
Do elitarnego grona dołączyła także Pieve di Teco w Ligurii, słynąca z rzemieślniczych warsztatów, pałacyków i jednego z najmniejszych teatrów Europy - Teatro Salvini. Miejscowa kuchnia opiera się na ziołach i kozich serach, co przyciąga smakoszy lokalnych specjałów.
Kampania może pochwalić się wioską Cusano Mutri - to miejsce z kamienną zabudową, znane z corocznego święta grzybów, a Bazylikata - Rivello, "zawieszoną" na wzgórzu miejscowością pełną wąskich uliczek i bizantyjskich śladów.
Stowarzyszenie doceniło także dwie "wioski gościnne", które choć zbyt duże, by uznać je za klasyczne włoskie wioski, spełniają inne rygorystyczne kryteria. Status ten, przyznawany na dwa lata, otrzymały: Borgo Il Piazzo - dzielnica Biella w Piemoncie, słynąca z produkcji kaszmiru, oraz portowa dzielnica Borgo Vecchio w Termoli (Molise), gdzie znajduje się jedna z najwęższych uliczek we Włoszech.
Obecnie Stowarzyszenie I Borghi più belli d’Italia liczy już 382 członków. Każda z tych miejscowości to nie tylko turystyczna atrakcja, ale także fragment żywej historii Włoch. Wizyta w jednej z nich to szansa, by poczuć prawdziwego ducha Italii, z dala od tłumów i zgiełku wielkich miast.