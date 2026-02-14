Elitarne Stowarzyszenie "Najpiękniejsze Wioski Włoch" ogłosiło właśnie siedem nowych miejsc, które dołączyły do grona najpiękniejszych zakątków Italii. Wśród wyróżnionych znalazły się malownicze wioski nad jeziorem Garda, winiarskie perły Emilii-Romanii i urokliwe miasteczka z południa kraju. Sprawdź, które miejscowości zdobyły prestiżowy tytuł i czym zachwycają!

Siedem nowych miejsc dołączyło do elitarnej listy najpiękniejszych wiosek Włoch. Limone sul Garda, Castelvetro i inne perełki – sprawdź szczegóły! / Shutterstock

Najpiękniejsze wioski Włoch – nowe odkrycia na turystycznej mapie

Na włoskiej mapie pojawiły się nowe miejsca, które już teraz rozpalają wyobraźnię miłośników podróży. Siedem miejscowości otrzymało wyjątkowe wyróżnienie - zostały przyjęte do elitarnego Stowarzyszenia I Borghi più belli d’Italia, czyli Najpiękniejszych Wiosek Włoch. To nie tylko prestiżowy tytuł, ale także znak jakości potwierdzający niepowtarzalny klimat, dziedzictwo i troskę o tradycję.

Rygorystyczny proces selekcji – tylko nieliczni mogą dołączyć

By znaleźć się w tym wyjątkowym gronie, wioski muszą przejść żmudny i wieloetapowy proces oceny. Komisja bierze pod lupę aż 72 kryteria, wśród których znajdują się m.in.:

dbałość o dziedzictwo architektoniczne,

jakość życia mieszkańców,

poziom usług turystycznych,

polityka ekologiczna,

stopień autentyczności.

Wpis na listę to nie tylko prestiż - to także realna szansa na promocję mniej znanych zakątków i przeciwdziałanie depopulacji.

Limone sul Garda - cytrynowy raj nad jeziorem

Limone sul Garda / Shutterstock

Wśród nowych stałych członków pojawiła się perła zachodniego brzegu jeziora Garda - Limone sul Garda. To miejsce, gdzie tarasowe gaje cytrynowe i charakterystyczne szklarnie tworzą niepowtarzalny krajobraz. Limone przyciąga nie tylko zapierającymi dech w piersiach widokami, ale także klimatem małych, włoskich uliczek i spokojem, który trudno znaleźć w bardziej znanych kurortach.

Castelvetro di Modena - kraina octu balsamicznego i wina

Castelvetro di Modena / Shutterstock

Kolejnym wyróżnionym miejscem jest Castelvetro di Modena w regionie Emilia-Romania. To raj dla smakoszy - stąd pochodzi słynny ocet balsamiczny, a lokalne winnice otaczające malowniczy plac Piazza della Dama przyciągają koneserów wina z całego świata. W sercu miasteczka znajduje się wyjątkowa czarno-biała szachownica, która jest nie tylko symbolem, ale i tłem dla licznych festiwali.

Pieve di Teco, Cusano Mutri i Rivello - tradycja, rzemiosło i historia

Włoska wioska Rivello / Shutterstock

Do elitarnego grona dołączyła także Pieve di Teco w Ligurii, słynąca z rzemieślniczych warsztatów, pałacyków i jednego z najmniejszych teatrów Europy - Teatro Salvini. Miejscowa kuchnia opiera się na ziołach i kozich serach, co przyciąga smakoszy lokalnych specjałów.

Kampania może pochwalić się wioską Cusano Mutri - to miejsce z kamienną zabudową, znane z corocznego święta grzybów, a Bazylikata - Rivello, "zawieszoną" na wzgórzu miejscowością pełną wąskich uliczek i bizantyjskich śladów.

Wioski gościnne - nowa kategoria wyróżnień

Stowarzyszenie doceniło także dwie "wioski gościnne", które choć zbyt duże, by uznać je za klasyczne włoskie wioski, spełniają inne rygorystyczne kryteria. Status ten, przyznawany na dwa lata, otrzymały: Borgo Il Piazzo - dzielnica Biella w Piemoncie, słynąca z produkcji kaszmiru, oraz portowa dzielnica Borgo Vecchio w Termoli (Molise), gdzie znajduje się jedna z najwęższych uliczek we Włoszech.

382 powody, by odkrywać włoskie wioski

Obecnie Stowarzyszenie I Borghi più belli d’Italia liczy już 382 członków. Każda z tych miejscowości to nie tylko turystyczna atrakcja, ale także fragment żywej historii Włoch. Wizyta w jednej z nich to szansa, by poczuć prawdziwego ducha Italii, z dala od tłumów i zgiełku wielkich miast.