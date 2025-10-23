"Szkoda, że ten polityk i publicysta, który zrobił z SKW pośmiewisko, przebrał się w mundur żołnierza WP" - oznajmił we wpisie na X Sławomir Cenckiewicz, odnosząc się do słów gen. Jarosława Stróżyka, szefa kontrwywiadu (SKW). Powiedział on, że odebranie Cenckiewiczowi dostępu do informacji niejawnych nastąpiło za jego pełną zgodą. "Jeżeli ktoś ma trudności z logicznym odczytywaniem ulotek medycznych, to w mojej ocenie nie powinien mieć dostępu do dokumentów ściśle tajnych" - ocenił w rozmowie w TVN24 szef SKW.
Do słów gen. Stróżyka w TVN24 odniósł się sam Sławomir Cenckiewicz.
"Dobrze, że Stróżyk broni swojej bezprawnej decyzji! Bardzo dobrze, ze względu na przyszłość. Szkoda, że ten polityk i publicysta, który zrobił z SKW pośmiewisko, przebrał się w mundur żołnierza WP" - oświadczył szef BBN we wpisie na platformie X.