Na 29 stycznia Karol Nawrocki zaprosił do siebie przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Chce z nimi rozmawiać o współpracy na linii prezydent - parlament.
Informację o spotkaniu przekazał w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
"Prezydent RP Karol Nawrocki zaprosił na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Spotkania odbędą się 29 stycznia i będą dotyczyły bieżącej współpracy Prezydenta RP z parlamentem" - napisał.