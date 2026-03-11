Izraelski wywiad uważa, że nowy najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei został lekko ranny podczas izraelsko-amerykańskich ataków powietrznych. Taką informację podały agencje Reuters i AFP. Właśnie z tego powodu Chamenei ma ostatnio nie pojawiać się publicznie.

Modżtaba Chamenei został w niedzielę wybrany na stanowisko najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu / Abedin Taherkenareh / PAP/EPA

Chcesz być na bieżąco? Wejdź na rmf24.pl .

Informacje o odniesieniu przez Modżtabę Chameneiego obrażeń w wyniku izraelsko-amerykańskich ataków potwierdził również syn prezydenta Iranu, Jusef Pezeszkian.

"Słyszałem informacje, że pan Modżtaba Chamenei został ranny. Zapytałem znajomych, którzy mają kontakty. Powiedzieli mi, że dzięki Bogu jest cały i zdrowy" - napisał w środę w komunikatorze Telegram.

Modżtaba Chamenei przebywa w ściśle strzeżonym miejscu

"New York Times" zacytował w środę trzech irańskich urzędników, którzy powiedzieli, że Chamenei "został ranny, szczególnie w nogi, ale jest przytomny i bezpieczny w ściśle strzeżonym miejscu o ograniczonych możliwościach komunikacji".

Modżtaba Chamenei zastąpił w niedzielę swojego ojca, ajatollaha Alego Chameneia, na stanowisku najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju. Ali Chamenei zginął 28 lutego w atakach Izraela i USA.

Według AFP Modżtaba Chamenei został ranny w tym samym ataku, w którym zginął jego ojciec, a wywiad izraelski miał o tym wiedzieć jeszcze przed mianowaniem go nowym najwyższym przywódcą.