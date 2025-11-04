Karol Nawrocki złoży wizytę na Słowacji, a wkrótce odwiedzi także Czechy i Węgry. 3 grudnia w węgierskim Ostrzyhomiu odbędzie się szczyt prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej - przekazał we wtorek prezydencki minister Marcin Przydacz.

Prezydent Karol Nawrocki / Rafał Guz / PAP

3 grudnia w węgierskim Ostrzyhomiu odbędzie się szczyt prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) - poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz.

Szczyt V4 zostanie połączony z oficjalną wizytą prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech.

W najbliższych tygodniach prezydencka dyplomacja koncentruje się na południowym kierunku - szczególnie na Słowacji, Czechach i Węgrzech.

Marin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, poinformował o planowanych wizytach Karola Nawrockiego na briefingu prasowym przed wylotem prezydenta na Słowację. Minister wskazał, że w najbliższych tygodniach kluczowy w prezydenckiej dyplomacji będzie kierunek południowy, w tym przede wszystkim trzy państwa, które razem z Polską tworzą Grupę Wyszehradzką - Słowacja, Czechy i Węgry.

Jak ocenił, kierunek ten obecnie nie jest priorytetem dla polskiego rządu. Prezydent Karol Nawrocki chce, abyśmy wykorzystywali tę dobrą formę współpracy, sprawdzoną historycznie, jak i skuteczną - powiedział Przydacz. W związku z tym, mówił minister, wizyta prezydenta RP na Słowacji, w tym spotkanie z prezydentem Peterem Pellegrinim, zaplanowana jest już na środę. Jak dodał, 24 listopada Nawrocki ma odwiedzić czeską Pragę, gdzie spotka się z prezydentem Petrem Pavlem oraz premierem nowego czeskiego rządu, który najpewniej powstanie w tym tygodniu.

Jeżeli chodzi o wizytę w Bratysławie, rozmowy prezydentów Polski i Słowacji mają dotyczyć gospodarki - w tym energetyki i infrastruktury drogowej - a także kwestii bezpieczeństwa. Będzie oczywiście także mowa o wyzwaniach natury bezpieczeństwa. Tutaj widzimy pewne różnice i inną perspektywę po stronie słowackiej. Pan prezydent będzie się starał przekonywać także i do tego, żeby to spojrzenie, zwłaszcza na agresywną politykę neoimperialnej Rosji, było choć trochę bardziej zbieżne - przekazał prezydencki minister.

Z kolei 3 grudnia w Ostrzyhomiu na Węgrzech odbędzie się szczyt Grupy Wyszehradzkiej z udziałem czterech prezydentów poinformował Przydacz. Tuż po spotkaniu wielostronnym odbędzie się także oficjalna wizyta prezydenta RP w Budapeszcie i spotkanie z odpowiednikiem, z głową państwa węgierskiego (prezydentem Tamasem Sulyokiem), jak i z premierem Węgier (Viktorem Orbanem) - powiedział minister.

Jak mówił, spotkania na Węgrzech mają dotyczyć spraw gospodarczych, a także współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza i Bukaresztańskiej Dziewiątki, a także w ramach UE. Z całością państw V4 łączą nas pewne interesy wewnątrz UE - by nie dać tym procesom centralizacyjno-dominacyjnym postępować w UE. Musimy tu budować sojusze, chociażby w kontekście paktu migracyjnego - podkreślił Przydacz.

Przyznał jednocześnie, że między Polską a częścią państw V4 - Słowacją i Węgrami - widać różnice, jeśli chodzi o politykę względem Rosji i podejście do wojny na Ukrainie. Ale w polityce międzynarodowej nie jest tak, że relacje międzypaństwowe opierają się tylko o te sprawy, które nas różnią albo te, które nas łączą. Są różne tematy na agendzie. (...) Łączą nas sprawy natury gospodarczej, transgranicznej, bezpieczeństwa energetycznego - mówił minister.

Przydacz przekazał też, że 13 listopada do Warszawy z wizytą ma przybyć prezydent Szwajcarii Karin Keller-Sutter. Tu oczywiście tematyka gospodarcza będzie dominowała, ale będziemy też rozmawiać o kwestii sankcji na Federację Rosyjską i o działaniach ekonomicznych, jeśli chodzi o powstrzymywanie i odstraszanie Rosji, w tym także ważny temat wykorzystania zamrożonych rosyjskich środków finansowych - dodał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.