​Sporą ilość narkotyków przewoził przez Polskę Łotysz, który wpadł niedawno w ręce straży granicznej. Zatrzymania dokonano w pobliżu Chomentowa w woj. podlaskim.

Straż graniczna przechwyciła kokainę przewożoną przez obywatela Łotwy / Nadbużański Oddział Straży Granicznej /

Jak informują służby, Łotysza ujęli funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z placówki w Sławatyczach. Mundurowi, zwalczając przestępczość graniczną i transgraniczną, pracowali w głębi kraju.

W ostatni czwartek w pobliżu Chomentowa wytypowali do kontroli osobówkę, którą podróżował 46-letni obywatel Łotwy.

Okazało się, że przewozi 2,7 kg kokainy, wartej ponad milion złotych. Narkotyki przewoził z Niemiec i docelowo miały trafić na Łotwę.

Przejęte narkotyki / Nadbużański Oddział Straży Granicznej /

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty, za które może mu grozić nawet 20 lat więzienia. Sąd Rejonowy w Łomży zdecydował o trzymiesięcznym areszcie. Sprawę prowadzi tamtejsza prokuratura.

"Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili w tym roku narkotyki o wartości ponad 9 mln zł" - informują strażnicy.