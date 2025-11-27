​Prezydent Karol Nawrocki w oświadczeniu na platformie X podsumował ostatnie decyzje dotyczące ustaw uchwalonych przez parlament. Dzisiaj prezydent podpisał jedenaście ustaw, a dwie zawetował. Polityk zwrócił szczególną uwagę na fakt, że na mocy konstytucji to właśnie do niego należy decyzja ws. ustaw uchwalonych przez parlament. "Ani Sejm, ani Senat, ani rząd, ani jakikolwiek inny organ nie może podejmować decyzji w tym zakresie" - mówił Karol Nawrocki.

Prezydent w czwartek podpisał 11 ustaw, w tym kluczowe dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz podwyższenia podatków dla banków.

Zawetował dwie ustawy: nowelizację kodeksu wyborczego związaną z liberalizacją głosowania korespondencyjnego oraz nowelizację opodatkowania fundacji rodzinnych.

Prezydent zadeklarował gotowość do współpracy z rządem.

Prezydent we wstępie swojego przemówienia, opublikowanego na platformie X, zaznaczył, że zgodnie z konstytucją to właśnie on ma wyłączną prerogatywę podejmowania decyzji wobec każdej ustawy uchwalonej przez parlament.

Chcę podkreślić, że te prerogatywy przysługują wyłącznie prezydentowi. Ani Sejm, ani Senat, ani rząd, ani jakikolwiek inny organ nie może podejmować decyzji w tym zakresie - mówił prezydent Nawrocki.

Oznajmił również, że każda ustawa trafiająca na jego biurko "jest szczegółowo analizowana przez zespół doświadczonych prawników i ekspertów". Oznajmił też, że przy każdej decyzji nieodłączną częścią są konsultacje z odpowiednimi środowiskami.

Rozmawialiśmy w Kancelarii Prezydenta RP m.in. z samorządowcami, z przedstawicielami sektora energetycznego, z Rzecznikiem Praw Dziecka czy z przewoźnikami autobusowymi. Decyzje dotyczące ustaw mają realny wpływ na życie obywateli. Podejmuję je z najwyższą starannością i wyłącznie w oparciu o interes Polski i Polaków - mówił Karol Nawrocki.

11 podpisanych ustaw

Wśród jedenastu podpisanych ustaw znalazły się dwie, które - jak ocenił prezydent - mają szczególne znaczenie.

Pierwsza z nich dotyczy zmian w prawie o ruchu drogowym. Między innymi zaostrza kary dla piratów drogowych. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach, zwłaszcza wśród najmłodszych uczestników ruchu. Nowelizacja nakazuje osobom do 16. roku życia jazdę w kaskach na rowerach i elektrycznych hulajnogach.

To dobry kierunek, który podnosi poziom bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez zabezpieczenie najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Wprowadzenie okresu próbnego dla nowych kierowców czy podwyższenie kar dla piratów drogowych to narzędzia, które realnie mogą przyczynić się do ograniczenia liczby wypadków, zwłaszcza tych najtragiczniejszych i które wzmacniają ochronę dzieci na drodze - mówił prezydent.

Drugą ważną - w ocenie głowy państwa - ustawą jest ta, która podwyższa podatki dla banków. Prezydent również podpisał tę ustawę.

W ostatnich latach banki osiągnęły ponadprzeciętne zyski. Uznałem więc, że zasadne jest skierowanie większej części tych zysków na rzecz państwa, szczególnie w obliczu rosnących potrzeb, między innymi związanych z finansowaniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i rozbudowy naszych sił zbrojnych - ocenił prezydent.

Dwa weta prezydenta

Prezydent zdecydował się zawetować dwie ustawy. Pierwsza z nich dotyczyła nowelizacji Kodeksu wyborczego. Przywidywała liberalizację zasad głosowania korespondencyjnego.

Obecna w ustawie nierejestrowana wysyłka pakietów wyborczych za granicę rodzi poważne ryzyko, bo uzależnia ten proces od jakości usług operatorów pocztowych z wielu państw - uzasadniał Karol Nawrocki.

Polityk mówił także o ryzyku związanym z nierejestrowaną wysyłką pakietów wyborczych za granicę.

W obecnym świecie, w którym zagrożenia hybrydowe i ingerencje w proces wyborczy są realne, brak pełnej kontroli nad procesem głosowania jest poważnym i niedopuszczalnym ryzykiem, którego nie możemy podjąć - podkreślił.

Dodatkowo zwrócił uwagę na brak gwarancji tajności głosowania poza lokalem wyborczym oraz na ryzyko wzrostu liczby głosów nieważnych.

Drugie weto dotyczyło nowelizacji ustawy o opodatkowaniu fundacji rodzinnych. Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że nowelizacja pojawia się dwa lata po utworzeniu instytucji fundacji rodzinnych. Ustawodawca zapewnił wtedy, że przez okres trzech lat zasady ich funkcjonowania nie ulegną zmianie.

To naruszenie zasady zaufania do państwa, którego jedynym powodem był i pozostaje fatalny stan finansów publicznych. Celem państwa powinno być ściganie nieuczciwych podmiotów, wyłudzających VAT i omijających podatki, a nie atak na rodzinne fundacje - wyjaśnił.

Weto w sprawie fundacji rodzinnych skrytykował szef resortu finansów Andrzej Domański.

"Prezydent Nawrocki wetując uszczelnienie fundacji rodzinnych tłumaczy to "umową z Polakami".Tylko że tą "umową" miało być podobno wspieranie przedsiębiorczości - a nie tolerowanie luk, które dziś pozwalają omijać podatki. Podatki, z których finansujemy wojsko, policję, szkoły, kluczowe inwestycje. Wstyd" - napisał minister na platformie X.

Deklaracja gotowości do współpracy z rządem

Prezydent w swoim wystąpieniu zadeklarował gotowość do współpracy z rządem i parlamentem. Zaproponował rządowi konsultacje ws. ustaw "na wczesnym etapie prac".

Takie działania usprawniłyby proces legislacyjny, ograniczyłyby konieczność wetowania ustaw wadliwych, a przede wszystkim służyłyby obywatelom - mówił Karol Nawrocki.

Dodał, że "głosy Polaków i ekspertów wskazują, że oczekują od prezydenta i rządu takiej współpracy".

Rola głowy państwa w procesie legislacyjnym jest jasna, odpowiedzialna i niezastąpiona. I tę rolę będę nadal wypełniał z pełnym zaangażowaniem - podsumował.