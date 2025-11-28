Prezydent Karol Nawrocki uruchomił specjalny "licznik". Wskazuje on konkretne projekty - prezydenckie inicjatywy - które zdaniem głowy państwa trafiły do "sejmowej zamrażarki". "Obecna koalicja rządząca nie tylko nie realizuje własnych zapowiedzi, lecz również utrudnia wdrażanie potrzebnych zmian proponowanych przez Prezydenta" - można przeczytać w komunikacie kancelarii w tej sprawie. Dotychczas Karol Nawrocki podpisał 88 ustaw, a zawetował 15.
W tle trwającego sporu między prezydentem a rządem, głowa państwa uruchomiła "licznik" projektów, które zdaniem prezydenta zostały "zamrożone" w Sejmie. Chodzi o prezydenckie inicjatywy Karola Nawrockiego, które zostały dotychczas złożone.
"Rządzący krytykują stosowanie weta przez prezydenta, podczas gdy jednocześnie własnym "wetem" objęli sto procent jego projektów" - można przeczytać w komunikacie prezydenckiej kancelarii.
Lista prezydenckich projektów Karola Nawrockiego, wraz z datą złożenia:
- Tak dla CPK - 07.08.2025
- PIT Zero. Rodzina na Plus - 08.08.2025
- Ochrona polskiej wsi - 09.08.2025
- Mrożenie cen energii - 21.08.2025
- Ustawa ukraińska - 25.08.2025
- Technologie Przełomowe - 29.08.2025
- Stop Banderyzmowi - 26.09.2025
- Obywatelstwo polskie - 26.09.2025
- Tak! Dla Polskich Portów - 17.10.2025
- Godna Emerytura - 03.11.2025
- Tani prąd -33% - 07.11.2025
- Prawo o ruchu drogowym - 07.11.2025
- Fundusz Medyczny - 18.11.2025
W treści komunikatu nie brakuje również krytycznej oceny wobec rządu. Zdaniem środowiska prezydenta, projekty głowy państwa "często są odpowiedzią na problemy, wobec których rząd nie potrafi znaleźć rozwiązań".
"Obecna koalicja rządząca nie tylko nie realizuje własnych zapowiedzi, lecz również utrudnia wdrażanie potrzebnych zmian proponowanych przez Prezydenta" - napisano.
W treści komunikatu można znaleźć również fragmenty krytykujące "marszałkowskie weto" zapowiadane przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Czarzasty w swoim orędziu przed tygodniem zapowiedział, że będzie stosował "marszałkowskie weto" wobec "szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa".
Odniesiono się do tego w treści prezydenckiego komunikatu, nazywając to "zapowiedzią obstrukcji prezydenckich inicjatyw".
Pojawił się też apel do marszałka Sejmu, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów o "rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Rzeczypospolitej".