​Prezydent Karol Nawrocki uruchomił specjalny "licznik". Wskazuje on konkretne projekty - prezydenckie inicjatywy - które zdaniem głowy państwa trafiły do "sejmowej zamrażarki". "Obecna koalicja rządząca nie tylko nie realizuje własnych zapowiedzi, lecz również utrudnia wdrażanie potrzebnych zmian proponowanych przez Prezydenta" - można przeczytać w komunikacie kancelarii w tej sprawie. Dotychczas Karol Nawrocki podpisał 88 ustaw, a zawetował 15.

Karol Nawrocki / Pawel Wodzynski / East News

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Prezydencki "licznik"

W tle trwającego sporu między prezydentem a rządem, głowa państwa uruchomiła "licznik" projektów, które zdaniem prezydenta zostały "zamrożone" w Sejmie. Chodzi o prezydenckie inicjatywy Karola Nawrockiego, które zostały dotychczas złożone.

"Rządzący krytykują stosowanie weta przez prezydenta, podczas gdy jednocześnie własnym "wetem" objęli sto procent jego projektów" - można przeczytać w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Lista prezydenckich projektów Karola Nawrockiego, wraz z datą złożenia:

Tak dla CPK - 07.08.2025

PIT Zero. Rodzina na Plus - 08.08.2025

Ochrona polskiej wsi - 09.08.2025

Mrożenie cen energii - 21.08.2025

Ustawa ukraińska - 25.08.2025

Technologie Przełomowe - 29.08.2025

Stop Banderyzmowi - 26.09.2025

Obywatelstwo polskie - 26.09.2025

Tak! Dla Polskich Portów - 17.10.2025

Godna Emerytura - 03.11.2025

Tani prąd -33% - 07.11.2025

Prawo o ruchu drogowym - 07.11.2025

Fundusz Medyczny - 18.11.2025

W treści komunikatu nie brakuje również krytycznej oceny wobec rządu. Zdaniem środowiska prezydenta, projekty głowy państwa "często są odpowiedzią na problemy, wobec których rząd nie potrafi znaleźć rozwiązań".

"Obecna koalicja rządząca nie tylko nie realizuje własnych zapowiedzi, lecz również utrudnia wdrażanie potrzebnych zmian proponowanych przez Prezydenta" - napisano.

"Marszałkowskie weto" w ogniu prezydenckiej krytyki

W treści komunikatu można znaleźć również fragmenty krytykujące "marszałkowskie weto" zapowiadane przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Czarzasty w swoim orędziu przed tygodniem zapowiedział, że będzie stosował "marszałkowskie weto" wobec "szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa".

Odniesiono się do tego w treści prezydenckiego komunikatu, nazywając to "zapowiedzią obstrukcji prezydenckich inicjatyw".

Pojawił się też apel do marszałka Sejmu, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów o "rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Rzeczypospolitej".