Rok to dobry czas, by pewne sprawy podsumować, powiedzieć o wyzwaniach. Będzie to coś w rodzaju State of the Union, takiego dorocznego wystąpienia prezydenckiego jak w Ameryce - powiedział szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.

Dopytywany o treść orędzia stwierdził, że nie jest mu znana, bo tak ważne wystąpienia Andrzej Duda pisze osobiście, a doradcy tylko recenzują.

Ja myślę, że prezydent będzie mówił o sprawach bezpieczeństwa, współpracy, powie też, co się udało, co nie. Prezydent wiele razy świetnie diagnozował sytuację, a taka diagnoza jest potrzebna - powiedział Mastalerek.