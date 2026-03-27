Niekaranie Polaków walczących w Ukrainie i zmiany w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Jedna z najważniejszych ustaw podpisanych przez Karola Nawrockiego dotyczy niekarania obywateli polskich, którzy biorą udział po stronie Ukrainy w konflikcie zbrojnym wywołanym agresją Federacji Rosyjskiej. Nowe przepisy przewidują obowiązek złożenia przez osobę służącą w ukraińskiej armii pisemnego oświadczenia do ministra obrony narodowej o terminie i miejscu przyjęcia oraz zakończenia służby. Oświadczenie ma być składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oraz ma podlegać ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych.

W ustawie podkreślono, że abolicja ma charakter selektywny - m.in. odnosi się tylko do popełnienia określonych przestępstw i wykroczeń w związku z wojną toczoną przez Rosję przeciwko Ukrainie i nie obejmuje służby w najemnej służbie wojskowej, która jest zakazana przez prawo międzynarodowe.

Ostatnia z podpisanych ustaw dotyczy zmian w funkcjonowaniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Podstawowym założeniem noweli jest wprowadzenie możliwości, aby aplikant, który nie zdał egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego mógł podejść do niego jeszcze dwa razy.

Zgodnie z nowelą aplikant, który nie zdał egzaminu po raz pierwszy, będzie mógł podejść do niego ponownie w bezpośrednio kolejnym terminie - czyli tym, w którym do egzaminu przystępują aplikanci z kolejnego rocznika aplikacji. Z kolei w przypadku dwukrotnego niezdania egzaminu aplikant będzie mógł podejść do niego ostatni raz, czyli łącznie trzeci, nie później niż w ciągu 5 lat od dnia ukończenia aplikacji.

Ułatwienia dla przedsiębiorców i Inwestycje w infrastrukturę przeciwpowodziową

Kolejna z podpisanych ustaw dotyczy zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy. Nowe przepisy przewidują stopniowe przejście na pełną elektronizację wszystkich wniosków składanych do ewidencji.

Podpisana nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie w CEIDG tzw. jednego cyfrowego okienka. Chodzi o zastąpienie osobnych wniosków do urzędu skarbowego GUS i ZUS - jednym wnioskiem zintegrowanym, aby możliwe było dopełnienie w formie elektronicznej wszystkich formalności związanych z rejestracją w jednym miejscu. W systemie centralnej ewidencji mają też być publikowane informacje o spółkach cywilnych, w których wspólnikiem jest przedsiębiorca wpisany do CEIDG. Nowela zakłada też wprowadzenie ustandaryzowanego wzoru umowy spółki cywilnej do wykorzystania w procesie zawierania umowy spółki.



Od 1 listopada 2026 r. wnioski o rozpoczęcie działalności mają być przyjmowane wyłącznie elektronicznie. Od 1 listopada 2028 r. forma elektroniczna obowiązywać ma również w przypadku pozostałych wniosków: o zawieszenie, wznowienie, zakończenie, zmianę wpisu. Ustawa wprowadza też możliwość zakładania działalności przez aplikację mObywatel.

Prezydent podpisał również ustawę dotyczącą szczególnych zasad przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Weto prezydenta