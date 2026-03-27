Prezydent Karol Nawrocki podpisał pięć istotnych ustaw przyjętych przez Sejm w lutym i marcu 2026 roku. Nowe przepisy obejmują m.in. kwestie związane z usuwaniem skutków powodzi, działalnością gospodarczą, inwestycjami przeciwpowodziowymi, niekaraniem Polaków walczących po stronie Ukrainy oraz funkcjonowaniem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Jedną z podpisanych przez prezydenta ustaw jest nowelizacja dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z usuwaniem skutków powodzi. Nowela ma na celu dokończenie procedury wykupu nieruchomości prowadzonej na podstawie tzw. ustawy powodziowej 3.0 z 9 maja 2025 r. Wykup ma dotyczyć poszkodowanych, którzy przedłożyli w wymaganym terminie, tj. do 1 października 2025 r., kompletne wnioski o wykup swoich nieruchomości. Dodatkowo w ustawie wprowadzono zwolnienie z obowiązku uzyskiwania świadectwa charakterystyki energetycznej przy wykupie zniszczonych budynków.