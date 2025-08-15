W piątek w dniu Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się uroczysta odprawa wart. W uroczystości na placu Piłsudskiego uczestniczyli m.in. prezydent Karol Nawrocki z małżonką, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef BBN Sławomir Cenckiewicz.

Uroczysta zmiany posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza / Leszek Szymański / PAP

W piątek, 15 sierpnia, w Warszawie odbywają się centralne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej odprawy wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

W ceremonii uczestniczyli prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

Przedstawiciele władz państwowych udali się za żołnierzami składającymi wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza, po czym złożyli swoje wpisy w księdze pamiątkowej.

Po odprawie wpis w mediach społecznościowych zamieścił również Sztab Generalny Wojska Polskiego.

„Zmiana posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i podniosłych ceremoniałów wojskowych w Polsce, zwłaszcza jeśli odbywa się w dniu takim jak dziś, w obecności najwyższych władz państwowych. To uhonorowanie żołnierzy, którzy zginęli w obronie ojczyzny, niezależnie od czasu i miejsca ich służby. To również symbol ciągłości tradycji wojskowej – pamięć o ofierze żołnierzy jest nieprzerwana, a służba ojczyźnie trwa w kolejnych pokoleniach” – czytamy.