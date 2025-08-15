W piątek w dniu Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się uroczysta odprawa wart. W uroczystości na placu Piłsudskiego uczestniczyli m.in. prezydent Karol Nawrocki z małżonką, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef BBN Sławomir Cenckiewicz.

W piątek, 15 sierpnia, w Warszawie odbywają się centralne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. 

Obchody rozpoczęły się od uroczystej odprawy wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 

W ceremonii uczestniczyli prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

Przedstawiciele władz państwowych udali się za żołnierzami składającymi wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza, po czym złożyli swoje wpisy w księdze pamiątkowej.

Po odprawie wpis w mediach społecznościowych zamieścił również Sztab Generalny Wojska Polskiego.

„Zmiana posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i podniosłych ceremoniałów wojskowych w Polsce, zwłaszcza jeśli odbywa się w dniu takim jak dziś, w obecności najwyższych władz państwowych. To uhonorowanie żołnierzy, którzy zginęli w obronie ojczyzny, niezależnie od czasu i miejsca ich służby. To również symbol ciągłości tradycji wojskowej – pamięć o ofierze żołnierzy jest nieprzerwana, a służba ojczyźnie trwa w kolejnych pokoleniach” – czytamy.

Po uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza prezydent wraz z m.in. marszałkiem Sejmu i wicepremierem, szefem MON, złożyli kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Defilada wojskowa

Kulminacją centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego będzie defilada wojskowa o godz. 12, w której udział wezmą m.in. prezydent i wicepremier Kosiniak-Kamysz.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

15 sierpnia został ogłoszony w 1923 r. Świętem Wojska Polskiego. Pozostawał nim do roku 1947. 

Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia.