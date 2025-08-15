Przez warszawską Wisłostradę ruszyła defilada wojskowa, która jest punktem kulminacyjnym uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego. Bierze w niej udział ok. 4000 żołnierzy. W tym roku po raz pierwszy defilada na lądzie i w powietrzu jest również uzupełniona o element morski - okręty Marynarki Wojennej biorą bowiem udział w równoległej paradzie morskiej, która odbywa się na wodach Bałtyku w pobliżu Helu. Celem defilady jest m.in. pokazanie trwającej transformacji, jaką przechodzą polskie siły zbrojne.

Defilada na warszawskiej Wisłostradzie w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego. / Rafał Guz / PAP

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia, na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.

Centralną częścią obchodów jest defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie, z udziałem ok. 4000 żołnierzy i 300 sztuk sprzętu.

Podczas defilady prezentowany jest nowoczesny sprzęt wojskowy, m.in. czołgi K2, wozy Rosomak, samoloty F-16 oraz systemy rakietowe HIMARS i Patriot.

W tym artykule znajdziesz relację na żywo i transmisję z uroczystej defilady wojskowej w centrum Warszawy.

13:08

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w piątek podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, że będzie domagał się skończenia rozmów i podjęcia decyzji o przeznaczeniu 5 proc. polskiego PKB na obronność. Zaznaczył, że musi się to stać jak najszybciej, bo wymaga tego polskie bezpieczeństwo.

W swoim przemówieniu prezydent podkreślił, że Rosja nie jest niepokonywalna. Przypomniał, że na początku XX w. pokonana została przez Japonię, a w 1920 r. rozbita przez Polaków.

"A dziś, od ponad trzech lat, grzęźnie po swoim ataku na Ukrainę. Grzęźnie dzięki wsparciu sojuszniczemu i solidarności narodów wolności" – mówił prezydent. "W tym także, a w niektórych momentach przede wszystkim Polski"– dodał.

12:46

"Tylko zjednoczeni zwyciężymy, tylko zjednoczeni zwyciężaliśmy w naszej historii, tak jak 105 lat temu w Bitwie Warszawskiej" – powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas obchodów Święta Wojska Polskiego.

"Niech ta wiktoria będzie fundamentem naszej polityki pamięci" – dodał.

12:42

12:30

Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a w Siły Zbrojne RP trzeba nieustannie inwestować – tu nie ma miejsca na oszczędności – napisał w piątek na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

„W Święto Wojska Polskiego bądźmy dumni z naszych żołnierzy jeszcze bardziej niż na co dzień” – napisał Kaczyński. Dodał, że dziś oddajmy hołd wszystkim, którzy przelewali krew za wolność naszej Ojczyzny. „Niech żyje Wojsko Polskie, niech żyje Polska!” – zakończył Jarosław Kaczyński.