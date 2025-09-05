​Strona rządowa twierdzi, że zbyt późno otrzymała notatkę dotyczącą przebiegu wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Premier Donald Tusk powinien się z nią zapoznać przed czwartkowym spotkaniem z europejskimi przywódcami w Paryżu. Kancelaria prezydenta nie widzi jednak problemu.

Karol Nawrocki spotkał się środę w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wiceszefowa MSZ w czwartek zapytana o to, czy notatka z KPRP o przebiegu wizyty prezydenta Nawrockiego wpłynęła do resortu, poinformowała, że "z informacji, które ma od rana, taka notatka ze strony kancelarii prezydenta nie wpłynęła". Zaznaczyła, że MSZ czeka na tę notatkę, a w dyplomacji takie informacje są przekazywane bardzo szybko, wręcz błyskawicznie.

W zamieszczonym w czwartek około północy wpisie na platformie X Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta poinformował, że "stosowna notatka z rozmów w Białym Domu została sporządzona i trafiła do strony rządowej". 

"Kancelaria Prezydenta nadal czeka na notatkę z rozmów (nie konferencji prasowej) premiera z kanc. (Niemiec Friedrichem) Merzem, prez. (Francji Emmanuelem) Macronem i prez. (Mołdawii Maią) Sandu w Kiszyniowie z dnia 27 sierpnia br." - napisał.

Notatka z wizyty Nawrockiego "wpłynęła za późno"

Do wpisu Przydacza odniósł się w piątek w TVN24 wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Cieszymy się, że ta notatka powstała i trafiła do naszego rządu. Trochę żałujemy, że tak późno - stwierdził.

W opinii wiceszefa MSZ notatka powinna trafić do rządu przed czwartkowym spotkaniem premiera Donalda Tuska z innymi europejskimi przywódcami w Paryżu, tak, aby premier mógł lepiej przygotować się do negocjacji

Z całą pewnością byłoby dobrze, gdyby ta notatka z dokładnym opisem rozmowy pana prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem w Białym Domu już przed tymi rozmowami w Paryżu do premiera Tuska trafiła - zaznaczył.

Podkreślił, że "do absolutnie podstawowych reguł" należy wysyłanie notatek z tak ważnych spotkań międzynarodowych możliwie jak najszybciej, nie zaś "36 czy 48 godzin później", szczególnie w sytuacji, w której do spotkań na najwyższym szczeblu dochodzi tak często.

Prezydentowi w USA towarzyszył dyrektor protokołu dyplomatycznego z MSZ. Zabrakło jednak wiceszefa MSZ, co na ogół ma miejsce podczas zagranicznych wizyt głowy państwa. MSZ przekazało natomiast Nawrockiemu instrukcje dotyczące tej wizyty, zawierające stanowisko polskiego rządu, wskazując, że prezydent otrzymuje wytyczne i wskazówki od rządu przed wizytami zagranicznymi, ponieważ nie może być dwóch polityk zagranicznych państwa.