​Strona rządowa twierdzi, że zbyt późno otrzymała notatkę dotyczącą przebiegu wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Premier Donald Tusk powinien się z nią zapoznać przed czwartkowym spotkaniem z europejskimi przywódcami w Paryżu. Kancelaria prezydenta nie widzi jednak problemu.

Karol Nawrocki na spotkaniu z Donaldem Trumpem / Radek Pietruszka / PAP

Karol Nawrocki spotkał się środę w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wiceszefowa MSZ w czwartek zapytana o to, czy notatka z KPRP o przebiegu wizyty prezydenta Nawrockiego wpłynęła do resortu, poinformowała, że "z informacji, które ma od rana, taka notatka ze strony kancelarii prezydenta nie wpłynęła". Zaznaczyła, że MSZ czeka na tę notatkę, a w dyplomacji takie informacje są przekazywane bardzo szybko, wręcz błyskawicznie.

W zamieszczonym w czwartek około północy wpisie na platformie X Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta poinformował, że "stosowna notatka z rozmów w Białym Domu została sporządzona i trafiła do strony rządowej".

"Kancelaria Prezydenta nadal czeka na notatkę z rozmów (nie konferencji prasowej) premiera z kanc. (Niemiec Friedrichem) Merzem, prez. (Francji Emmanuelem) Macronem i prez. (Mołdawii Maią) Sandu w Kiszyniowie z dnia 27 sierpnia br." - napisał.