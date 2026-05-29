Dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w południowo-wschodnim mieście Gałacz, powodując pożar, poinformowało rumuńskie Ministerstwo Obrony w oświadczeniu wydanym w piątek. Bezzałogowiec znalazł się w przestrzeni powietrznej członka NATO w wyniku rosyjskiego ataku na cele w Ukrainie, tuż przy granicy z Rumunią.

Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe i policja.

Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Ewakuowały się o własnych siłach. Rannym udzielono pomocy medycznej na miejscu.

Resort obrony podał, że rumuńskie systemu radarowe wykryły drony przelatujące w pobliżu rumuńskiej przestrzeni powietrznej. O godz. 01:19 z 86. bazy lotniczej w Fetești wystartowały dwa samoloty F-16 pełniące służbę bojową w ramach rumuńskiej misji patrolowania przestrzeni powietrznej, wspierane przez śmigłowiec IAR 330 SOCAT rumuńskich sił powietrznych. Piloci otrzymali zezwolenie na atakowanie celów przez cały czas trwania alarmu.



Krajowe Centrum Dowodzenia Wojskowego powiadomiło Generalną Inspekcję ds. Sytuacji Nadzwyczajnych o konieczności wdrożenia środków ostrzegania ludności. W związku z tym wysłano alerty mieszkańcom zagrożonych rejonów.

Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni. Monitoring zarejestrował około 16 Shahedów lecących w kierunku ukraińskiego miasta.

Odległość w linii prostej z Reni do Gałacza w Rumunii wynosi około 21 km.

Kolejny dron znaleziony w Rumunii?

Rumuńska telewizja TVR poinformowała w piątek, powołując się na lokalne władze, że w okolicach miejscowości Basesti w okręgu Maramuresz w północno-zachodniej Rumunii znaleziono drona bez ładunku wybuchowego, teren został zabezpieczony.

Władze badają pochodzenie drona, który według doniesień ma rozpiętość skrzydeł około 3 metrów, oraz okoliczności, w jakich pojawił się na tym obszarze, dodała TVR.



Incydentów nie brakuje

W zeszłym miesiącu, podczas ostrzału terytorium Ukrainy, rosyjski dron naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną. Dron rozbił się w rejonie Barriera Traian w Gałaczu. Ambasador Rosji w Bukareszcie został wezwany do rumuńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z tym incydentem.

W lutym Rumunia wysłała myśliwce w powietrze, aby monitorować rosyjski atak na Ukrainę. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła drona 100 metrów od rumuńskiej wioski Kilia Veche, położonej na przeciwległym brzegu Dunaju.