"Polski Ład to coś więcej niż program, to propozycja nowej umowy społecznej, z którą chcemy zapoznać Polaków. Chcemy usłyszeć od Polaków, co o nim myślą" - powiedział premier Mateusz Morawiecki przed wyjazdem w trasę, podczas której będzie promował rozwiązania Polskiego Ładu.

REKLAMA