Ogromna zmiana – to słowo najczęściej padało z ust prezesa Prawa i Sprawiedliwości podczas prezentacji programu Polski Ład. Jarosław Kaczyński obiecywał zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych, podwyższenie drugiej stawki podatkowej, zniesienie umów śmieciowych i ułatwienia przy budowie domu do 70 m2 oraz wprowadzenie ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym. Z kolei premier Mateusz Morawiecki mówił o wsparciu młodych rodziców i wprowadzeniu rodzinnego kapitału opiekuńczego. To 12 tysięcy złotych dla każdej rodziny na drugie, trzecie i kolejne dzieci do wykorzystania między 12. a 36. miesiącem życia dziecka. Poniżej zamieszczamy transmisję, dzięki której na bieżąco możecie oglądać przebieg konwencji razem z nami.

Prezes Kaczyński: Polski Ład ma zrealizować polskie aspiracje

"Wszystko wskazuje na to, że kończy się pandemia. Wierzymy w siłę polskiego państwa, w jego sprawność, wierzymy w rozsądek Polaków i dlatego przedstawiamy Polski Ład" - tak mówi na otwarciu konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński. Program Polski Ład ma - jak mówił - zrealizować polskie aspiracje. "Polacy są głęboko przekonani, że należy im się takie życie, jak w krajach na zachód i południe od naszych granic. I my chcemy te aspiracje zaspokoić. I w tej chwili jest na to szansa" - stwierdził.

Jarosław Kaczyński rozpoczął od przedstawiania planów poprawy służby zdrowia. Jak mówił, "na służbę zdrowia pieniędzy jest zawsze za mało".

"Zwiększymy wydatki na zdrowie do 7 proc. w relacji do PKB. W 2023 roku osiągną one poziom 6 proc. PKB" - zapowiadał.





Wskazywał na konieczność kształcenia większej liczby lekarzy i pielęgniarek.

"W każdym powiecie będą 24-godzinne dyżury, które będą udzielały pierwszej pomocy" - obiecywał - "Stworzymy mechanizm koordynacji leczenia najcięższych chorób. Sieć onkologiczna, której pilotaż już ruszył, sieć kardiologiczna".

Prezes PiS zapowiedział także podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych.

"Likwidujemy szkodliwy, niesprawiedliwy i degresywny system podatkowy, a z drugiej strony podnosimy kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł. Czyli 65 proc. emerytur, a także najniższa płaca będzie bez podatku" - obliczał.

"Kolejny mechanizm obniżenia podatków to podwyższenie drugiej stawki podatkowej. W tej chwili jest to 85 tys. zł rocznie, a będzie 120 tys. Jest to pierwsza podwyżka od 12 lat" - dodał.

Zapowiedział ponadto zniesienie umów śmieciowych.

Kaczyński obiecał też "realizację" budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 jedynie na podstawie zgłoszenia, "bez pozwolenia, bez księgi, bez kierownika budowy".

Co z mieszkaniami? PiS ma przedstawić program zwiększający dostępność do finansowania własnego mieszkania. Kaczyński wspomniał o możliwości uzyskania gwarancji bankowej na 100 tys. zł.

"Kiedyś powiedziałem, że jestem dumny z tego, że Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje polską wieś i powtarzam te słowa dzisiaj. Tak, jestem z tego dumny" - powiedział prezes PiS i zapowiedział wprowadzenie ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym, a także opracowanie kodeksu rolnego.

Ustawa ma ułatwić załatwienie spraw spadkowych i możliwość przekazania gospodarstwa bez zrzekania się go. Kaczyński obiecywał też "radykalne uproszczenie" biurokracji związanej z produkcją rolną.

Jak chodzi o szkolnictwo, to PiS chce wprowadzić w szkołach średnich naukę historii dwoma nurtami: historię powszechną i historię Polski. Dla każdego z tych nurtów będzie przeznaczone 2-3 godziny w ciągu tygodnia zajęć.

Premier Morawiecki: Wprowadzimy rodzinny kapitał opiekuńczy - 12 tys. zł do wykorzystania między 12. a 36. miesiącem życia dziecka

Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął wystąpienie od przypomnienia, że bardzo wiele rodzin doświadczyło bardzo ciężkich chwil z powodu pandemii koronawirusa. "To wielka lekcja pokory dla całego świata. Żyjemy w świecie, który jest bardzo scyfryzowany, ale ten świat przegrał wielką bitwę z wirusem" - powiedział. I zaznaczył: "Idziemy dalej".

Premier Morawiecki zapowiedział nowe źródło finansowania służby zdrowia ze składki liniowej bez możliwości odpisania od podatku.

"Tutaj oprzemy się na nowych źródłach finansowania z nowej składki, która wpłynie, składki liniowej, bez możliwości jej odpisania od podatku, która wpłynie do NFZ wyłącznie po to, aby poprawiać jakość służby zdrowia" - zapowiedział szef rządu.

Drugi filar Polskiego Ładu, jaki wskazał Morawiecki, to bardziej sprawiedliwy system podatkowy. "18 mln ludzi skorzysta na tym systemie i będzie mogło jeszcze bardziej opierać swoje pragnienia, marzenia o lepszą pracę, o wyższe zarobki" - mówił premier.

Jak mówił, emerytury będą bez podatku do 2500 zł. "W kieszeni wszystkich emerytów będzie można zostawić 2000 netto rocznie" - wyliczał. Ponadto wprowadzona ma być możliwość pracy bez podatku dla emerytów.

Obiecał zniesienie limitu przyjęć do lekarzy-specjalistów. "Znosimy limity do lekarzy specjalistów, aby skrócić kolejki; będzie system mierzenia jakości w służbie zdrowia, chcemy, aby "jak najlepiej zmotywowani" pracownicy służby zdrowia służyli wszystkim Polakom, bo najważniejszy jest pacjent i jego bliscy - zapowiedział.

Rząd, jak mówił premier Morawiecki, zdecydował się, aby wesprzeć rodziców w pierwszych 3 latach po narodzinach dziecka. "Wprowadzimy rodzinny kapitał opiekuńczy - 12 tys. zł do wykorzystania między 12. a 36. miesiącem życia dziecka"- oświadczył. Ten komponent jest dla każdej rodziny na 2, 3 i kolejne dzieci.

"Wierzymy, że rodzice najlepiej wiedzą, czy wykorzystać te środki na żłobek, na zatrudnienie niani, albo na jakiś inny ważny cel, który pomoże zbudować większą rodzinę i pozwoli zbudować większa Polskę, bo rodzina jest w sercu naszego programu" - dodał.

Zaznaczył, że "to polskie rodziny, mama i tato, dzieci, starsi, rodzeństwo, oni muszą wiedzieć, że nasz program jest dla nich".

Szef rządu zapowiedział wielki program inwestycyjny. "Powstanie Fundusz Inwestycji - 650 mld zł w ciągu 5-7 lat" - wyliczał.

Polski Ład ma się składać z następujących obszarów:

Planu na zdrowie,

Uczciwej pracy - godnej płacy,

Dekady rozwoju,

Rodziny i domu w centrum życia,

Polski - naszej ziemi,

Przyjaznej szkoły i kultury na nowy wiek,

Dobrego klimatu dla firm,

Czystej energii - czystego powietrza,

CyberPoland 2025,

Złotej jesień życia.

Fogiel w RMF FM: każdy pomysł w Polskim Ładzie ma poparcie wszystkich partii w Zjednoczonej Prawicy

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel podkreślał w piątek w Popołudniowej rozmowie w RMF FM , że "każdy pomysł w Polskim Ładzie ma poparcie wszystkich partii w Zjednoczonej Prawicy. Pracowaliśmy nad tym wspólnie, byliśmy otwarci na sugestie naszych koalicjantów, przyjmowaliśmy ich rozwiązania".

Zaznaczył także, że Polski Ład "nie dotyka tematu 500 plus". To oznacza, że podniesienia kwoty nie będzie. "Gdyby zależało wyłącznie od woli politycznej, a nie również od możliwości budżetowych - to bardzo chętnie zamienilibyśmy 500 plus na 1500 plus" - stwierdził Fogiel.

Radosław Fogiel: Nad „Polskim Ładem” pracowaliśmy wspólni, byliśmy otwarci na sugestię naszych koalicjantów Michał Dukaczewski / RMF FM